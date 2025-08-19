65,9 млн рублей выделили на металлоконструкции для продления нижегородского метро Экономика

Фото: Кира Мишина

АО "Моспроект-3" объявило электронный аукцион на поставку металлоконструкций для строительства участка Автозаводской линии метро от станции Сенной до площади Свободы. Информация размещена на официальном сайте госзакупок.

Поставщик должен будет обеспечить 13 различных типов металлоконструкций, в т.ч. кронштейны, трапы, крепежные пластины и другие. Всего планируется поставить около 9,5 тысячи единиц продукции.

Максимальная стоимость контракта составляет 65,9 млн рублей. Согласно условиям закупки, подрядчику предстоит поставить оборудование в течение 45 дней после подписания контракта.

Участвовать в аукционе могут только субъекты малого и среднего предпринимательства. Прием заявок продлится с 22 августа по 8 сентября 2025 года, а итоги планируется подвести 16 сентября.

Ранее сообщалось, что локомотивы и подвижной состав закупаются для продления метро в Нижнем Новгороде.

Также стало известно, что тоннелепроходческий комплекс "Владимир" уже прошёл 300 метров из запланированных 1,5 км от стартового котлована на Сенной площади в сторону площади Свободы при возведении второго тоннеля.