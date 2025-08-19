Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Последние новости рубрики Общество
20 августа 2025 14:08  [14] В Госдуме предложили ограничить соотношение зарплат руководителей и подчинённых
20 августа 2025 14:00  [75] Более сотни нежилых объектов изымают через суд для строительства метро в Сормове
20 августа 2025 13:00  [133] Переезд на Московском шоссе отремонтировали после вмешательства прокуратуры
20 августа 2025 12:23  [101] В Нижегородской области стартовала викторина "КУПНО ЗА ЕДИНО!", посвященная проекту "ВАМ РЕШАТЬ!"
20 августа 2025 11:22  [189] Число детей мигрантов резко сократилось в школах Нижегородской области
20 августа 2025 10:58  [177] Мобильные аптеки начнут ездить по селам Нижегородской области
20 августа 2025 10:39  [238] Директор нижегородской школы №117 уволилась после инцидента с нападением
20 августа 2025 10:09  [172] В Госдуме опровергли слухи о наказании за критику мессенджера MAX
20 августа 2025 09:30  [248] Никитин отметил вклад нижегородцев в развитие мирного атома
20 августа 2025 09:00  [197] "Школы здоровья" запустят в больнице имени Семашко в сентябре
Общество

Более сотни нежилых объектов изымают через суд для строительства метро в Сормове

20 августа 2025 14:00
Общество
Более сотни нежилых объектов изымают через суд для строительства метро в Сормове

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде продолжается подготовка к строительству станции метро "Сормовская" на Сормовско-Мещерской линии. Один из ключевых этапов — изъятие недвижимости, попадающей в зону будущего строительства. 

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, в рамках утверждённой градостроительной документации требуется изъятие земельных участков с 756 объектами капитального строительства. Речь идёт в основном о гаражах, нежилых зданиях и сооружениях, расположенных в Сормовском и Московском районах.

По состоянию на 1 января 2025 года в муниципальную собственность уже принято 409 объектов. Работа с оставшимися 347 продолжается: на 18 августа 2025 года заключено 48 соглашений об изъятии, по которым сейчас оформляется переход права собственности и выплачивается компенсация.

В отношении ещё 106 объектов процедура изъятия проводится через суд.

Параллельно с этим ведутся инженерно-геологические изыскания. По данным МКУ "ГУММиД", уже завершены буровые работы в районе реки Левинки, и сейчас специалисты проводят камеральную обработку полученных данных. Предварительные результаты подтверждают, что тоннель метро будет проложен в устойчивых породах под водоёмом.

Полный комплект проектно-сметной документации планируется направить в Главгосэкспертизу в четвёртом квартале 2025 года.

Напомним, контракт на строительство станции метро "Сормовская" заключили в августе 2022 года. Она появится вблизи улицы Станционной. Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" собрала все, что известно о строительстве метро в Нижнем Новгороде в настоящее время. 

