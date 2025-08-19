Более сотни нежилых объектов изымают через суд для строительства метро в Сормове Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде продолжается подготовка к строительству станции метро "Сормовская" на Сормовско-Мещерской линии. Один из ключевых этапов — изъятие недвижимости, попадающей в зону будущего строительства.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, в рамках утверждённой градостроительной документации требуется изъятие земельных участков с 756 объектами капитального строительства. Речь идёт в основном о гаражах, нежилых зданиях и сооружениях, расположенных в Сормовском и Московском районах.

По состоянию на 1 января 2025 года в муниципальную собственность уже принято 409 объектов. Работа с оставшимися 347 продолжается: на 18 августа 2025 года заключено 48 соглашений об изъятии, по которым сейчас оформляется переход права собственности и выплачивается компенсация.

В отношении ещё 106 объектов процедура изъятия проводится через суд.

Параллельно с этим ведутся инженерно-геологические изыскания. По данным МКУ "ГУММиД", уже завершены буровые работы в районе реки Левинки, и сейчас специалисты проводят камеральную обработку полученных данных. Предварительные результаты подтверждают, что тоннель метро будет проложен в устойчивых породах под водоёмом.

Полный комплект проектно-сметной документации планируется направить в Главгосэкспертизу в четвёртом квартале 2025 года.

Напомним, контракт на строительство станции метро "Сормовская" заключили в августе 2022 года. Она появится вблизи улицы Станционной. Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" собрала все, что известно о строительстве метро в Нижнем Новгороде в настоящее время.