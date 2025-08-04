Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 августа 2025 14:21  [46] Нижегородцам пригрозили штрафами за отсутствие пожарных извещателей
07 августа 2025 14:06  [78] Педагогов приглашают принять участие в проекте "Учитель+"
07 августа 2025 13:59  [101] Локомотивы и подвижной состав закупается для продления метро в Нижнем Новгороде
07 августа 2025 13:40  [121] Двухэтажный поезд запустят между Нижним Новгородом и Москвой в 2025 году
07 августа 2025 13:35  [93] В Госдуме хотят запретить банкам отдавать долги с большой просрочкой коллекторам
07 августа 2025 13:27  [138] Более 80 пожарных частей появится в Нижегородской области
07 августа 2025 13:22  [140] Ливни обрушатся на Нижегородскую область в ближайшие часы
07 августа 2025 13:07  [138] Нижегородка отказывается переезжать из аварийного дома и получает угрозы
07 августа 2025 12:59  [126] На Дзержинской ТЭЦ завершён плановый ремонт турбоагрегата № 5
07 августа 2025 12:44  [146] Мошенники начали воровать пароли россиян через Wi-Fi в кафе
Общество

Локомотивы и подвижной состав закупается для продления метро в Нижнем Новгороде

07 августа 2025 13:59  [101] Общество
Локомотивы и подвижной состав закупается для продления метро в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Акционерное общество "Моспроект-3" объявило аукцион на поставку локомотивов и подвижного состава, необходимых для строительства участка метрополитена от станции "Горьковская" до станции "Сенная" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

Начальная стоимость контракта составляет 166,2 млн рублей. Участвовать в аукционе смогут только представители малого и среднего предпринимательства. Прием заявок стартует 6 августа и завершится 21 августа. 

Оборудование необходимо будет поставить в течение 95 календарных дней с момента заключения контракта на площадь Свободы.

В перечень закупаемой техники входят:

  • 4 электрических локомотива, укомплектованных аккумуляторами, зарядными устройствами, системами дистанционного управления, дополнительными тормозами, устройствами для разбрасывания песка, противоскользящими системами и механизмами обнаружения уклона;
  • 4 бака для строительного раствора на колесах;
  • 4 платформы для перевозки строительных материалов;
  • 6 тележек для транспортировки тюбинговых блоков;
  • 22 вагонетки для перевозки грунта;
  • 2 кронштейна-опрокида;
  • 4 подъемные траверсы с цепями.

В техзадании отмечается, что оборудование будет использоваться для транспортировки грунта, бетонной смеси, тюбингов и других материалов в тоннелях с помощью тоннелепроходческого комплекса.

Ранее сообщалось, что метрощит "Владимир" преодолел почти 250 метров второго перегонного тоннеля между станциями "Сенная" и "Площадь Свободы". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госзакупки Метро Строительство
Поделиться:
Новости по теме
06 августа 2025 09:00  [429] Строительство объездной дороги у Сенной площади оценили в 76 млн рублей
30 июля 2025 13:49  [550] Генподрядчик заплатит штраф за нарушение сроков строительства метро в Сормове
18 июля 2025 13:12  [844] Метростроевцы ускорили строительство монтажной камеры на площади Свободы
08 июля 2025 12:32  [914] Скважины пробурят под Левинкой для продления метро в Сормове
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных