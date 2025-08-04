Локомотивы и подвижной состав закупается для продления метро в Нижнем Новгороде

Фото:
Акционерное общество "Моспроект-3" объявило аукцион на поставку локомотивов и подвижного состава, необходимых для строительства участка метрополитена от станции "Горьковская" до станции "Сенная" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Начальная стоимость контракта составляет 166,2 млн рублей. Участвовать в аукционе смогут только представители малого и среднего предпринимательства. Прием заявок стартует 6 августа и завершится 21 августа.
Оборудование необходимо будет поставить в течение 95 календарных дней с момента заключения контракта на площадь Свободы.
В перечень закупаемой техники входят:
В техзадании отмечается, что оборудование будет использоваться для транспортировки грунта, бетонной смеси, тюбингов и других материалов в тоннелях с помощью тоннелепроходческого комплекса.
Ранее сообщалось, что метрощит "Владимир" преодолел почти 250 метров второго перегонного тоннеля между станциями "Сенная" и "Площадь Свободы".
