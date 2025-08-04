Локомотивы и подвижной состав закупается для продления метро в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Акционерное общество "Моспроект-3" объявило аукцион на поставку локомотивов и подвижного состава, необходимых для строительства участка метрополитена от станции "Горьковская" до станции "Сенная" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 166,2 млн рублей. Участвовать в аукционе смогут только представители малого и среднего предпринимательства. Прием заявок стартует 6 августа и завершится 21 августа.

Оборудование необходимо будет поставить в течение 95 календарных дней с момента заключения контракта на площадь Свободы.

В перечень закупаемой техники входят:

4 электрических локомотива, укомплектованных аккумуляторами, зарядными устройствами, системами дистанционного управления, дополнительными тормозами, устройствами для разбрасывания песка, противоскользящими системами и механизмами обнаружения уклона;

4 бака для строительного раствора на колесах;

4 платформы для перевозки строительных материалов;

6 тележек для транспортировки тюбинговых блоков;

22 вагонетки для перевозки грунта;

2 кронштейна-опрокида;

4 подъемные траверсы с цепями.

В техзадании отмечается, что оборудование будет использоваться для транспортировки грунта, бетонной смеси, тюбингов и других материалов в тоннелях с помощью тоннелепроходческого комплекса.

Ранее сообщалось, что метрощит "Владимир" преодолел почти 250 метров второго перегонного тоннеля между станциями "Сенная" и "Площадь Свободы".