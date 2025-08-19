Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 августа 2025 17:00  [55] Католическому приходу в Нижнем Новгороде вернули здание на Студеной улице
20 августа 2025 16:45  [86] Нижегородские волонтеры отправились в Курскую область с гуммиссией
20 августа 2025 16:23  [109] Проходческий щит "Владимир" преодолел еще 50 метров в сторону площади Свободы
20 августа 2025 16:11  [107] Семейные игры, арт-эксперименты и кулинарные мастер-классы: фестиваль "Яблочный Спас" прошел в Кстовском районе
20 августа 2025 15:30  [138] Жители Ленинского района добились ремонта дорог по проекту "ВАМ РЕШАТЬ!"
20 августа 2025 15:18  [148] Названы сроки строительства объездной дороги на Родионова в Нижнем Новгороде
20 августа 2025 15:00  [134] В Ботаническом саду ННГУ расцвела самая крупная кувшинка в мире
20 августа 2025 14:40  [146] Еще один ОКН в Городце выставили на электронный аукцион
20 августа 2025 14:37  [102] Участник СВО: "Сражаемся под девизом "Ни шагу назад", как в Великую Отечественную"
20 августа 2025 14:08  [159] В Госдуме предложили ограничить соотношение зарплат руководителей и подчинённых
Общество

Проходческий щит "Владимир" преодолел еще 50 метров в сторону площади Свободы

20 августа 2025 16:23  [109] Общество
Проходческий щит Владимир преодолел еще 50 метров в сторону площади Свободы

Фото: Кира Мишина

Тоннелепроходческий комплекс "Владимир" продвинулся на 300 метров от стартового котлована на Сенной площади в направлении площади Свободы при строительстве второго тоннеля. Об этом 20 августа сообщает телеграм-канал "Метро НН — Наше. Новое".

Как отмечается, в конце сентября метрощит должен достичь вентиляционной камеры, расположенной на улице Белинского. Работы по проходке левого тоннеля идут в штатном режиме.

В правом тоннеле, проходка которого завершена ранее, продолжается укладка основания под рельсы и монтаж инженерных коммуникаций.

Напомним, в начале августа сообщалось, что метрощит преодолел почти 250 метров из запланированных 1,5 километра. Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" собрала всю актуальную информацию о строительстве метро в столице Приволжья. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро Строительство
Поделиться:
Новости по теме
20 августа 2025 14:00  [195] Более сотни нежилых объектов изымают через суд для строительства метро в Сормове
07 августа 2025 13:59  [543] Локомотивы и подвижной состав закупается для продления метро в Нижнем Новгороде
06 августа 2025 09:00  [615] Строительство объездной дороги у Сенной площади оценили в 76 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных