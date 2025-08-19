Проходческий щит "Владимир" преодолел еще 50 метров в сторону площади Свободы Общество

Фото: Кира Мишина

Тоннелепроходческий комплекс "Владимир" продвинулся на 300 метров от стартового котлована на Сенной площади в направлении площади Свободы при строительстве второго тоннеля. Об этом 20 августа сообщает телеграм-канал "Метро НН — Наше. Новое".

Как отмечается, в конце сентября метрощит должен достичь вентиляционной камеры, расположенной на улице Белинского. Работы по проходке левого тоннеля идут в штатном режиме.

В правом тоннеле, проходка которого завершена ранее, продолжается укладка основания под рельсы и монтаж инженерных коммуникаций.

Напомним, в начале августа сообщалось, что метрощит преодолел почти 250 метров из запланированных 1,5 километра. Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" собрала всю актуальную информацию о строительстве метро в столице Приволжья.