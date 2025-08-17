Что известно о строительстве метро в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

Строительство новых станций метро в нагорной части Нижнего Новгорода продолжается сразу на нескольких участках. Завершить работы здесь планируют к декабрю 2026 года — на год позже изначального срока. В заречной части к активным работам еще не приступили, хотя и здесь планировали завершить стройку новой станции к концу 2026 года.

Редакция НИА "Нижний Новгород" собрала всё, что известно о строительстве на данный момент.

Между "Сенной" и "Площадью Свободы"

В настоящее время идет строительство второго перегонного тоннеля между станциями "Сенная" и "Площадь Свободы". В начале августа сообщалось, что метрощит преодолел 250 метров из запланированных 1,5 километра.

Тем временем, АО "Моспроект-3" объявило аукцион на поставку локомотивов и подвижного состава, необходимых для строительства участка метрополитена от станции "Горьковская" до станции "Сенная", а также трехленточный эскалатор для строящейся станции "Площадь Свободы". Кстати, на ее стройплощадке продолжаются испытания грунта, который ранее усилили с помощью современных технологий.

В районе будущей станции "Сенная" построят объездную дорогу. Правда, "Моспроект-3" уже в третий раз объявляет конкурс на поиск подрядчика. Изначально начало работ планировалось не позднее 13 мая.

На площади Свободы продолжаются работы по сооружению монтажного котлована. Именно отсюда осенью планируется запустить новые тоннелепроходческие щиты в сторону станции "Горьковская". Также сообщалось, что сроки строительства форшахты станции метро на площади передвинули на октябрь.

Подготовка к строительству в Сормове

Сдать станцию в Сормове также обещали в декабре 2026 года, но уже ясно, что сроки по этому объекту сдвинутся. Здесь еще продолжается подготовка территории под строительство. Из зоны будущего метро изымают объекты — в списке 740 гаражей и девять нежилых зданий.

Параллельно проводятся инженерно-геологические изыскания. В июле началось бурение под руслом реки Левинка, где в будущем пройдут тоннели между станциями "Буревестник" и "Сормовская". Всего планируется пробурить две скважины глубиной по 35 метров.

Контракт на строительство станции метро "Сормовская" заключили в августе 2022 года. Она должна появиться вблизи улицы Станционной, рядом с железнодорожной платформой.

Из-за задержек заказчик — муниципальное учреждение ГУММиД — предъявил подрядчику претензию почти на 2 миллиарда рублей. Сейчас стороны решают вопрос в правовом поле, обсуждая размер штрафа, механизм и сроки его оплаты.

АО "Моспроект-3" рассчитывает до конца года получить положительное заключение госэкспертизы на первые этапы строительства станции метро "Сормовская".

Стоимость и сложности проекта

Общая стоимость строительства метро в Сормовском районе составляет 19,4 миллиарда рублей, а в нагорной части — свыше 35 миллиардов.

В июне затянувшиеся работы прокомментировал губернатор Глеб Никитин. Он рассказал, что строительство новой линии метро сопровождается целым рядом серьезных технологических сложностей. В частности, небыстрый процесс стройки связан с тяжелыми грунтами, плотной сетью подземных коммуникаций и наличием большого количества объектов культурного наследия на поверхности.

Добавим, что в феврале 2025 года вице-премьер России Марат Хуснуллин побывал на стройплощадках нижегородского метро и поручил ускорить строительство.