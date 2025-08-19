Жара вернется в Нижний Новгород в последний день лета Общество

В конце августа в Нижний Новгород снова вернется теплая погода. По данным сервиса "Яндекс Погода", в ближайшие выходные температура воздуха поднимется до +25 градусов, правда, только на один день.

До конца рабочей недели погода останется дождливой и прохладной. Днём столбики термометров будут держаться в пределах +15...+18 градусов. Осадки в регионе сохранятся, но уже к субботе начнется постепенное потепление.

Суббота, 30 августа, еще обещает быть дождливой, но осадки прекратятся к ночи. В течение дня температура поднимется с +16 градусов до +20 градусов. Даже после заката не станет прохладнее +19 градусов. Ветер ожидается слабый — 2-4 м/с.

Настоящее лето напомнит о себе в воскресенье, в последний летний день. Утром 31 августа небо будет слегка затянуто облаками, но воздух быстро прогреется до +19 градусов. Днем выглянет солнце, и станет по-настоящему тепло — до +25 градусов. К вечеру снова появятся облака, температура опустится до +23 градусов. Ночью будет пасмурно и около +18 градусов. Ветер немного утихнет — до 2-3 м/с.

А уже в начале сентября в регион вернутся затяжные дожди. Несмотря на это, дневная температура останется комфортной и не опустится ниже +20 градусов.

