Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 августа 2025 14:52  [40] Патриотический трамвай Победы начал курсировать в Нижнем Новгороде
25 августа 2025 14:33  [78] Ремонт Сергиевской улицы в Нижнем Новгороде продлится до конца года
25 августа 2025 14:18  [97] Массовая вакцинация от гриппа и ОРВИ началась в Нижегородской области
25 августа 2025 14:02  [135] Нижегородский кадет покорил жюри всероссийского конкурса к 80-летию Победы
25 августа 2025 13:52  [136] Месячная норма осадков выпала в Нижнем Новгороде за выходные
25 августа 2025 13:40  [159] Мощная солнечная вспышка вызовет магнитные бури в Нижнем Новгороде
25 августа 2025 13:24  [133] "Кризисную квартиру" могут предложить решившимся на аборт нижегородкам
25 августа 2025 12:35  [205] У властей появились претензии к подрядчику благоустройства площади Горького
25 августа 2025 11:49  [256] Реконструкцию Ильинской улицы начнут после замены трамвайных путей
25 августа 2025 11:30  [214] Ученики 5-х классов начнут изучать историю Нижегородской области
Общество

Мощная солнечная вспышка вызовет магнитные бури в Нижнем Новгороде

25 августа 2025 13:40  [159] Общество
Мощная солнечная вспышка вызовет магнитные бури в Нижнем Новгороде

Фото: сгенерировано нейросетью

На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка с 20 июня текущего года. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она получила балл M4.6 и была отнесена к четвертой категории по современной пятибалльной шкале оценки солнечной активности. Пик излучения пришелся на 8:24 (мск) 25 августа.

Причиной всплеска активности стали крупные солнечные пятна, которые недавно появились на видимой стороне светила. Ещё неделю назад они находились на обратной стороне Солнца и уже тогда выбрасывали мощные потоки плазмы. Тогда они ушли в сторону Марса. Сейчас эти области пока не направлены точно на Землю, но сохраняют высокий энергетический потенциал, что вызывает тревогу у специалистов.

Подобные вспышки могут сопровождаться магнитными бурями, способными повлиять на работу энергетических систем, радиосвязи и спутниковых навигационных комплексов. Также возможно расширение зон, где можно наблюдать полярные сияния.

По оценкам ученых, вспышка не несет прямой угрозы для здоровья людей или критической инфраструктуры, но все равно может отразиться на самочувствии людей.

Метеочувствительным нижегородцам рекомендуется быть внимательнее к своему состоянию. Возможны головные боли, скачки давления, раздражительность и проблемы со сном. В такие дни рекомендуется избегать переутомления и эмоциональных перегрузок, чтобы минимизировать возможное негативное влияние на здоровье.

Специалисты предупреждают о возможных магнитных колебаниях 29 и 30 августа. Сентябрь также начнется не очень хорошо для метеозависимых людей. Из-за солнечной активности магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии с 3 по 9 сентября и с 14 по 16 сентября, пики придутся на 5, 7 и 15 сентября.

Ранее сообщалось, что среднестатистический нижегородец проживает 2250 геомагнитных бурь.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Астрономия Здоровье Прогноз
Поделиться:
Новости по теме
16 августа 2025 15:00  [640] Памятник Георгию Гречко вернули к Нижегородскому планетарию
03 августа 2025 11:25  [802] Магнитные бури накроют Нижний Новгород в августе 2025 года
02 августа 2025 13:00  [836] На Солнце обнаружены очаги активности, способные породить вспышки класса X
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных