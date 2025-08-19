Мощная солнечная вспышка вызовет магнитные бури в Нижнем Новгороде Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка с 20 июня текущего года. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она получила балл M4.6 и была отнесена к четвертой категории по современной пятибалльной шкале оценки солнечной активности. Пик излучения пришелся на 8:24 (мск) 25 августа.

Причиной всплеска активности стали крупные солнечные пятна, которые недавно появились на видимой стороне светила. Ещё неделю назад они находились на обратной стороне Солнца и уже тогда выбрасывали мощные потоки плазмы. Тогда они ушли в сторону Марса. Сейчас эти области пока не направлены точно на Землю, но сохраняют высокий энергетический потенциал, что вызывает тревогу у специалистов.

Подобные вспышки могут сопровождаться магнитными бурями, способными повлиять на работу энергетических систем, радиосвязи и спутниковых навигационных комплексов. Также возможно расширение зон, где можно наблюдать полярные сияния.

По оценкам ученых, вспышка не несет прямой угрозы для здоровья людей или критической инфраструктуры, но все равно может отразиться на самочувствии людей.

Метеочувствительным нижегородцам рекомендуется быть внимательнее к своему состоянию. Возможны головные боли, скачки давления, раздражительность и проблемы со сном. В такие дни рекомендуется избегать переутомления и эмоциональных перегрузок, чтобы минимизировать возможное негативное влияние на здоровье.

Специалисты предупреждают о возможных магнитных колебаниях 29 и 30 августа. Сентябрь также начнется не очень хорошо для метеозависимых людей. Из-за солнечной активности магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии с 3 по 9 сентября и с 14 по 16 сентября, пики придутся на 5, 7 и 15 сентября.

Ранее сообщалось, что среднестатистический нижегородец проживает 2250 геомагнитных бурь.