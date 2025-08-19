Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Общество

Погода в Нижнем Новгороде меняется: конец августа принесет дожди и прохладу

24 августа 2025 13:30
Погода в Нижнем Новгороде меняется: конец августа принесет дожди и прохладу

Фото: Александр Воложанин

Жителям Нижнего Новгорода стоит готовиться к прохладной и дождливой погоде в последнюю неделю августа. Согласно прогнозу сервиса "Яндекс.Погода", температура воздуха в городе не поднимется выше +21 градуса, а осадки ожидаются почти ежедневно.

В понедельник, 25 августа, синоптики обещают небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут около +17, а ночью похолодает до +11 градусов.

Во вторник, 26 августа, погодные условия останутся без существенных изменений: днем около +18, ночью +10. Возможны кратковременные осадки.

Среда, 27 августа, принесет еще больше прохлады. В дневные часы температура не превысит +15, а ночью опустится до +9. В течение дня возможен дождь.

В четверг и пятницу, 28 и 29 августа, в областном центре сохранится облачная погода с температурой около +16 градусов днем и +9 ночью. Вероятность осадков останется высокой.

Наиболее дождливым днем недели станет суббота, 30 августа. В этот день в городе ожидается сильный дождь, а воздух прогреется лишь до +15 градусов.

Завершится август пасмурным, но более теплым воскресеньем. 31 августа температура поднимется до +21 градуса днем и до +12 ночью.

Ранее сообщалось, что около месячной нормы осадков может выпасть в Нижнем Новгороде за три дня.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

