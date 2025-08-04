Синоптики рассказали, какая погода ожидает нижегородцев осенью Общество

Нижний Новгород этой осенью ждёт по-настоящему тёплая погода. Синоптики сервиса "Яндекс Погода" прогнозируют, что температура в городе будет заметно выше привычных значений.

Самым тёплым месяцем, по прогнозам, станет октябрь, который может побить температурный максимум последних пяти лет. Ноябрь, в свою очередь, может стать самым тёплым за десятилетие. Сентябрь также ожидается тёплым, превышающим климатическую норму и средние значения за 30 лет, но всё же прохладнее, чем в 2024 году.

Что касается дождей, то осадков в целом ожидается в пределах нормы, но с заметными отличиями по месяцам. В сентябре ожидается возвращение к обычным климатическим значениям, при этом он будет значительно более влажным, чем в прошлом году. В октябре количество осадков также будет соответствовать норме, но превысит прошлогодние показатели примерно в полтора раза. Ноябрь сохранит средний многолетний уровень осадков.

Первый снег в Нижнем Новгороде, скорее всего, выпадет в ноябре. Именно на этот месяц стоит планировать замену летней резины на зимнюю.

Ранее сообщалось, что дождь накроет Нижний Новгород в воскресенье, 17 августа.