Шестерых школьников госпитализировали после линеек в Нижнем Новгороде

Торжественные линейки по случаю Дня знаний в Нижнем Новгороде не обошлись без вызовов скорой помощи. За медицинской помощью обратился 21 человек, сообщил главный редактор медицинского портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
По его словам, чаще всего причиной недомогания становились волнение, перегрев и нейроциркуляторная дистония. У некоторых учащихся наблюдались учащённое сердцебиение и затруднённое дыхание.
Большинство обратившихся — дети в возрасте от 9 до 16 лет. Шести школьникам стало лучше ещё до прибытия бригад скорой помощи.
Четверо детей были доставлены в Детскую городскую клиническую больницу №1 для наблюдения. Один ребёнок направлен в инфекционную больницу, ещё один школьник с травмой головы госпитализирован в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу.
Остальные получили помощь на месте либо от госпитализации отказались сами пациенты или их родители.
Ранее сообщалось, что сразу двум женщинам стало плохо на линейке в нижегородской школе №74.
