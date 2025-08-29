Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Как воспитать здорового ребенка: советы нижегородского врача

01 сентября 2025 08:00

Как воспитать здорового ребенка: советы нижегородского врача

Фото: pixabay.com

Минздрав объявил Неделю продвижения здорового образа жизни среди детей с 1 по 7 сентября. ЗОЖ для ребёнка — это не только правильное питание и занятия спортом. Это целый комплекс привычек, формирующих прочный фундамент здоровья, крепкий иммунитет и гармоничное развитие, отмечает главврач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая. По ее словам, основой воспитания здорового ребёнка является личный пример родителей. "Дети учатся, глядя на взрослых. Если семья ведёт активный образ жизни и правильно питается, ребёнку будет гораздо легче перенять эти привычки", — говорит специалист.

Правильное питание — основа здоровья

Первое, на что необходимо обратить внимание, — это рацион ребёнка. Сбалансированная диета обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами. Эксперт рекомендует включать в меню разные группы продуктов: овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочные изделия, крупы, хлеб. Такой подход позволяет получать весь спектр полезных веществ.

Есть и ряд правил, которые помогут сформировать у ребёнка здоровые пищевые привычки:

• питание должно быть регулярным — каждые 3-4 часа;

• важно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов;

• употребление сладостей, газированных напитков и фастфуда лучше свести к минимуму;

• ежедневно нужно следить за достаточным количеством чистой питьевой воды.

По словам Савицкой, именно вода играет ключевую роль в обменных процессах, помогает поддерживать оптимальную температуру тела и уровень энергии.

Движение и спорт — залог крепкого иммунитета

Не менее важный элемент здорового образа жизни — физическая активность. Регулярные движения укрепляют мышцы и кости, развивают сердечно-сосудистую систему, повышают выносливость и общее самочувствие ребёнка.

"Дети должны как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Подвижные игры, велосипед, ролики или самокат не только приносят радость, но и укрепляют иммунитет", — говорит Наталья Савицкая.

Родители могут дополнительно предлагать занятия плаванием, танцами, гимнастикой или футболом. Такие виды спорта развивают координацию движений, ловкость и гибкость. Даже дома можно находить возможности для активности: простые упражнения, игры с мячом, прыжки на скакалке или йога всей семьёй.

Сон — естественный источник восстановления

Сон играет важную роль в сохранении здоровья ребёнка. Для нормального роста и развития требуется не менее десяти часов ночного отдыха. Недостаток сна ведёт к утомляемости, раздражительности и снижению концентрации внимания.

Чтобы сон был полноценным, специалисты советуют:

• придерживаться постоянного режима дня и ложиться спать в одно и то же время;

• проветривать комнату перед сном и поддерживать оптимальную температуру воздуха (18-20 °C);

• за два-три часа до сна отказаться от телевизора и гаджетов, которые возбуждают нервную систему.

Эмоциональное благополучие — важная часть здоровья

Физическое здоровье тесно связано с психологическим состоянием ребёнка. Поддержка родителей и спокойная атмосфера в семье помогают справляться со стрессом и способствуют формированию уверенности в себе.

Савицкая подчёркивает: "Ребёнка нужно окружать любовью и вниманием. Важно научить его открыто говорить о чувствах и находить пути решения проблем".

Полезную роль играют творческие увлечения — рисование, музыка, танцы, рукоделие или коллекционирование. Такие занятия позволяют детям самовыражаться, развивают воображение и повышают самооценку.

Теги:
Врачи Дети Медицина и здоровье
