Как воспитать здорового ребенка: советы нижегородского врача

Минздрав объявил Неделю продвижения здорового образа жизни среди детей с 1 по 7 сентября. ЗОЖ для ребёнка — это не только правильное питание и занятия спортом. Это целый комплекс привычек, формирующих прочный фундамент здоровья, крепкий иммунитет и гармоничное развитие, отмечает главврач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая. По ее словам, основой воспитания здорового ребёнка является личный пример родителей. "Дети учатся, глядя на взрослых. Если семья ведёт активный образ жизни и правильно питается, ребёнку будет гораздо легче перенять эти привычки", — говорит специалист.
Первое, на что необходимо обратить внимание, — это рацион ребёнка. Сбалансированная диета обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами. Эксперт рекомендует включать в меню разные группы продуктов: овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочные изделия, крупы, хлеб. Такой подход позволяет получать весь спектр полезных веществ.
Есть и ряд правил, которые помогут сформировать у ребёнка здоровые пищевые привычки:
• питание должно быть регулярным — каждые 3-4 часа;
• важно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов;
• употребление сладостей, газированных напитков и фастфуда лучше свести к минимуму;
• ежедневно нужно следить за достаточным количеством чистой питьевой воды.
По словам Савицкой, именно вода играет ключевую роль в обменных процессах, помогает поддерживать оптимальную температуру тела и уровень энергии.
Не менее важный элемент здорового образа жизни — физическая активность. Регулярные движения укрепляют мышцы и кости, развивают сердечно-сосудистую систему, повышают выносливость и общее самочувствие ребёнка.
"Дети должны как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Подвижные игры, велосипед, ролики или самокат не только приносят радость, но и укрепляют иммунитет", — говорит Наталья Савицкая.
Родители могут дополнительно предлагать занятия плаванием, танцами, гимнастикой или футболом. Такие виды спорта развивают координацию движений, ловкость и гибкость. Даже дома можно находить возможности для активности: простые упражнения, игры с мячом, прыжки на скакалке или йога всей семьёй.
Сон играет важную роль в сохранении здоровья ребёнка. Для нормального роста и развития требуется не менее десяти часов ночного отдыха. Недостаток сна ведёт к утомляемости, раздражительности и снижению концентрации внимания.
Чтобы сон был полноценным, специалисты советуют:
• придерживаться постоянного режима дня и ложиться спать в одно и то же время;
• проветривать комнату перед сном и поддерживать оптимальную температуру воздуха (18-20 °C);
• за два-три часа до сна отказаться от телевизора и гаджетов, которые возбуждают нервную систему.
Физическое здоровье тесно связано с психологическим состоянием ребёнка. Поддержка родителей и спокойная атмосфера в семье помогают справляться со стрессом и способствуют формированию уверенности в себе.
Савицкая подчёркивает: "Ребёнка нужно окружать любовью и вниманием. Важно научить его открыто говорить о чувствах и находить пути решения проблем".
Полезную роль играют творческие увлечения — рисование, музыка, танцы, рукоделие или коллекционирование. Такие занятия позволяют детям самовыражаться, развивают воображение и повышают самооценку.
