Сразу двум женщинам стало плохо на линейке в нижегородской школе №74

Сразу двум женщинам стало плохо на торжественной линейке в нижегородской школе №74 1 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медицинского издания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.

По его словам, к счастью, на мероприятии присутствовала главный врач 30-й поликлиники Любовь Трефилова, которая пришла в школу в качестве мамы первоклассника. Она оперативно оказала первую помощь.

"Одну пострадавшую откачивала я, другую — школьная медсестра. Мы уложили их на землю, приподняли ноги, дали понюхать нашатырь, следили за пульсом и исключили инсульт", — рассказала Трефилова.

У одной из женщин врачи заподозрили ортостатическую гипотензию — состояние, при котором давление резко падает при при подъёме из сидячей позы. Ей рекомендовали срочно обратиться к кардиологу.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в Нижнем Новгороде за парты сядут свыше 144 тысяч школьников, в том числе 14 тысяч первоклашек.