Последние новости рубрики Общество
01 сентября 2025 12:00  [91] Серию транспортных карт выпустили в Нижегородской области к началу учебного года
01 сентября 2025 11:51  [105] Новые корпуса построили для нижегородских школ №188 и №96
01 сентября 2025 11:45  [113] Нижегородские школьники и студенты смогут ездить в электричках со скидкой 50%
01 сентября 2025 11:34  [113] Большинство россиян поддержали обучение школьников использованию ИИ
01 сентября 2025 11:25  [130] Сразу двум женщинам стало плохо на линейке в нижегородской школе №74
01 сентября 2025 10:50  [157] Социальные участковые информируют нижегородцев о выплатах при рождении детей
01 сентября 2025 10:41  [153] 1,4 млн рублей направят на ремонт кровли нижегородского метро
01 сентября 2025 10:21  [169] Карантин по бешенству ввели в двух деревнях Нижегородской области
01 сентября 2025 10:15  [156] Нижегородцы смогут наблюдать полное лунное затмение 7 сентября
01 сентября 2025 09:43  [217] Нижегородцам запретили продавать землю отдельно от дачи и разделять дома
Общество

Сразу двум женщинам стало плохо на линейке в нижегородской школе №74

01 сентября 2025 11:25  [130] Общество
Сразу двум женщинам стало плохо на линейке в нижегородской школе №74

Сразу двум женщинам стало плохо на торжественной линейке в нижегородской школе №74 1 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медицинского издания "Стационар Пресс" Алексей Никонов. 

По его словам, к счастью, на мероприятии присутствовала главный врач 30-й поликлиники Любовь Трефилова, которая пришла в школу в качестве мамы первоклассника. Она оперативно оказала первую помощь.

"Одну пострадавшую откачивала я, другую — школьная медсестра. Мы уложили их на землю, приподняли ноги, дали понюхать нашатырь, следили за пульсом и исключили инсульт", — рассказала Трефилова.

У одной из женщин врачи заподозрили ортостатическую гипотензию — состояние, при котором давление резко падает при при подъёме из сидячей позы. Ей рекомендовали срочно обратиться к кардиологу.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в Нижнем Новгороде за парты сядут свыше 144 тысяч школьников, в том числе 14 тысяч первоклашек. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

1 сентября Врачи Медицина и здоровье
