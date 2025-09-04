Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Падение пассажирки в нижегородском автобусе закончилось проверкой СК

Фото: Александр Воложанин

СУ СКР организовало доследственную проверку по факту падения пассажирки в нижегородской маршрутке. Об этом сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 3 сентября 2025 года в Канавинском районе. По информации СМИ, женщина получила травмы в результате падения при резком торможении транспортного средства.

В рамках доследственной проверки сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. Особое внимание будет уделено оценке соблюдения требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров.

Ранее сообщалось, что за 2025 год выявлено 5 736 нарушений среди перевозчиков Нижегородской области.

