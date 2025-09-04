Хранилище мазута нашли около нижегородского онкодиспансера. Что говорят власти? Общество

Фото: телеграм-канал "Черная дыра" - Нижегородская область"

Минэкологии Нижегородской области проверит место утилизации мазута после сообщений об обнаружении его хранилища в районе онкологического диспансера на улице Деловой. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ведомстве.

В медучреждении заявили, что данная территория не имеет к нему отношения. Участок не принадлежит диспансеру и не используется в его деятельности.

В региональном министерстве имущественных и земельных отношений региона уточнили, что на указанной площадке подрядная организация проводит демонтаж мазутонасосной станции и подземного резервуара. Работы ведутся в рамках утверждённого проекта и должны строго соответствовать требованиям законодательства.

Утилизацией мазутных остатков занимается компания ООО "Биокар", имеющая действующую лицензию на обращение с отходами. Завершение всех работ намечено на четвёртый квартал 2025 года.

Сотрудники минимущества уже выезжали на объект. Подрядчику указали на необходимость соблюдения мер безопасности, в частности — обязательное ограждение территории при проведении подобных работ.

