Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 августа 2025 17:49  [70] 81 человек заразился клещевым боррелиозом в Нижегородской области
08 августа 2025 17:41  [65] И.о. ректора НГЛУ Авралев — об изменении правил приема на платное обучение
08 августа 2025 17:31  [79] Камера может появиться на выделенке на площади Лядова в Нижнем Новгороде
08 августа 2025 17:27  [76] В Нижегородской области выберут лучших учителей здоровья
08 августа 2025 17:20  [99] Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
08 августа 2025 17:06  [115] Озвучены итоги обследования загрязненной Бурнаковской низины
08 августа 2025 16:58  [150] Нижегородский аэропорт опроверг информацию о введении плана "Ковер"
08 августа 2025 16:50  [155] Нижегородские вузы подвели итоги приемной кампании-2025
08 августа 2025 16:28  [178] 556 участников СВО и их детей зачислили в нижегородские вузы по спецквоте
08 августа 2025 16:05  [150] Эксперты МТС рассказали нижегородцам как можно сэкономить на связи
Общество

Озвучены итоги обследования загрязненной Бурнаковской низины

08 августа 2025 17:06  [115] Общество
Озвучены итоги обследования загрязненной Бурнаковской низины

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Сотрудники Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия совместно с экспертами лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" завершили масштабное обследование территории, расположенной в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Речь идет об участке, известном как Бурнаковская низина, который считается объектом негативного воздействия на окружающую среду.

Данная территория охватывает более 160 тысяч квадратных метров и включает несколько земельных участков, разделенных сбросным каналом Сормовской ТЭЦ. Исторически значительная часть этой зоны использовалась под нефтехозяйственные нужды — здесь находились нефтесклады и отстойники.

Во время осмотра первого контура, находящегося вблизи реки Волга и сбросного канала, инспекторы зафиксировали выход нефтепродуктов на поверхность суши вдоль береговой линии. В районе уреза воды была обнаружена радужная пленка, свидетельствующая о наличии загрязнения. Однако на самой поверхности реки в прибрежной зоне следов нефтепродуктов не выявлено.

На загрязнённой территории были отобраны пробы почвы, природной воды и донных отложений для лабораторного анализа.

Второй контур, граничащий с мусороперегрузочной станцией, промышленной зоной и улицей Коминтерна, также вызвал обеспокоенность специалистов. Здесь были обнаружены стихийные навалы отходов — твёрдые коммунальные, строительные, загрязнённый грунт, а также брошенные автомобильные покрышки. Кроме того, зафиксированы следы вырубки деревьев.

Сотрудники надзорного ведомства произвели забор проб почвы и отходов, выполнили геодезические замеры, а также провели отбор проб атмосферного воздуха как на всей территории объекта, так и вблизи жилой застройки.

Все собранные данные и образцы будут переданы в Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия. На основе результатов обследования будет принято дальнейшее решение по судьбе объекта.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор проводит внеплановую проверку станции аэрации в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Росприроднадзор Сормовский район Экология
Поделиться:
Новости по теме
31 июля 2025 14:51  [601] Коммунальное предприятие Балахны снова попалось на загрязнении Волги
14 июля 2025 19:00  [836] Суд обязал семёновское МБУ выплатить 4,1 миллиона за загрязнение почвы
04 июля 2025 12:44  [932] Дзержинское предприятие попалось на захламлении земли строительным мусором
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных