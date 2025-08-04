Озвучены итоги обследования загрязненной Бурнаковской низины Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Сотрудники Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия совместно с экспертами лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" завершили масштабное обследование территории, расположенной в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Речь идет об участке, известном как Бурнаковская низина, который считается объектом негативного воздействия на окружающую среду.

Данная территория охватывает более 160 тысяч квадратных метров и включает несколько земельных участков, разделенных сбросным каналом Сормовской ТЭЦ. Исторически значительная часть этой зоны использовалась под нефтехозяйственные нужды — здесь находились нефтесклады и отстойники.

Во время осмотра первого контура, находящегося вблизи реки Волга и сбросного канала, инспекторы зафиксировали выход нефтепродуктов на поверхность суши вдоль береговой линии. В районе уреза воды была обнаружена радужная пленка, свидетельствующая о наличии загрязнения. Однако на самой поверхности реки в прибрежной зоне следов нефтепродуктов не выявлено.

На загрязнённой территории были отобраны пробы почвы, природной воды и донных отложений для лабораторного анализа.

Второй контур, граничащий с мусороперегрузочной станцией, промышленной зоной и улицей Коминтерна, также вызвал обеспокоенность специалистов. Здесь были обнаружены стихийные навалы отходов — твёрдые коммунальные, строительные, загрязнённый грунт, а также брошенные автомобильные покрышки. Кроме того, зафиксированы следы вырубки деревьев.

Сотрудники надзорного ведомства произвели забор проб почвы и отходов, выполнили геодезические замеры, а также провели отбор проб атмосферного воздуха как на всей территории объекта, так и вблизи жилой застройки.

Все собранные данные и образцы будут переданы в Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия. На основе результатов обследования будет принято дальнейшее решение по судьбе объекта.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор проводит внеплановую проверку станции аэрации в Нижнем Новгороде.