Спорт

Нижегородское "Торпедо" расторгло контракт с Александром Щемеровым

10 сентября 2025 20:00
Нижегородское Торпедо расторгло контракт с Александром Щемеровым

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккейный клуб "Торпедо" расстался с защитником Александром Щемеровым. Стороны досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию.

Щемеров присоединился к нижегородцам в июне, подписав одностороннее соглашение до конца мая 2026 года. Несмотря на полноценную предсезонную подготовку в составе "горьковчан" 28-летний игрок так и не закрепился. В официальных матчах сезона 2025/2026 защитник в состав не попадал.

Решение о расставании с защитником связывают с недавним обменом Даниила Журавлева у казанского из казанского "Ак Барса", заплатив за его переход денежную компенсацию. После этого конкуренция в линии обороны заметно возросла, и перспективы Щемерова попасть в основной состав стали минимальными.

При расторжении контракта "Торпедо" не выплачивал игроку 50% оставшейся суммы. Этот пункт был заранее согласован при подписании соглашения и не стал неожиданностью для сторон.

"Благодарим хоккеиста за работу при подготовке к сезону, желаем успехов в дальнейшей карьере", - написали представители клуба.

Ранее сообщалось, что нападающий Андрей Крутов остается в системе "Торпедо" еще на два сезона.

