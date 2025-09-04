Нижегородское "Торпедо" расторгло контракт с Александром Щемеровым

Фото:
Хоккейный клуб "Торпедо" расстался с защитником Александром Щемеровым. Стороны досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию.
Щемеров присоединился к нижегородцам в июне, подписав одностороннее соглашение до конца мая 2026 года. Несмотря на полноценную предсезонную подготовку в составе "горьковчан" 28-летний игрок так и не закрепился. В официальных матчах сезона 2025/2026 защитник в состав не попадал.
Решение о расставании с защитником связывают с недавним обменом Даниила Журавлева у казанского из казанского "Ак Барса", заплатив за его переход денежную компенсацию. После этого конкуренция в линии обороны заметно возросла, и перспективы Щемерова попасть в основной состав стали минимальными.
При расторжении контракта "Торпедо" не выплачивал игроку 50% оставшейся суммы. Этот пункт был заранее согласован при подписании соглашения и не стал неожиданностью для сторон.
"Благодарим хоккеиста за работу при подготовке к сезону, желаем успехов в дальнейшей карьере", - написали представители клуба.
Ранее сообщалось, что нападающий Андрей Крутов остается в системе "Торпедо" еще на два сезона.
