Спорт

Нападающий Андрей Крутов остается в нижегородском "Торпедо"

27 августа 2025 19:42  [105] Спорт
Нападающий Андрей Крутов остается в нижегородском Торпедо

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккейный клуб "Торпедо" заключил новое соглашение с 19-летним нападающим Андреем Крутовым. Трехсторонний контракт продлен до завершения сезона 2026/2027, сообщили в пресс-службе команды.

Молодой форвард, присоединившийся к системе клуба в 2024 году, уже успел проявить себя как перспективный и результативный игрок. В минувшем сезоне он провёл 74 матча за команды системы "Торпедо", набрав 42 очка по системе "гол+пас" — 28 шайб и 14 результативных передач.

Крутов внёс весомый вклад в медали "Чайки" и чемпионство "Торпедо-Горький", а также уверенно дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Уже во втором матче за основной состав он отличился заброшенной шайбой, а всего в 12 играх КХЛ отметился четырьмя голами.

Ранее сообщалось, что защитник Богдан Конюшков остается в "Торпедо" еще на два года.

