Спорт

Нижегородское "Торпедо" обыграло СКА в овертайме

08 сентября 2025 23:15  [117] Спорт
Нижегородское Торпедо обыграло СКА в овертайме

Фото: ХК "Торпедо"

Принципиальный матч выиграло нижегородское "Торпедо" 8 сентября со счетом 3:2. "Автозаводцы" принимали питерский СКА на льду "Нагорного". Это первая встреча нынешнего тренера "Торпедо" Алексея Исакова и экс-наставника команды Игоря Ларионова, который был уволен в конце прошлого сезона из-за неудовлетворительных спортивных результатов. 

За хозяев дебютировал защитник Даниил Журавлев, Никита Артамонов вернулся из "ссылки" в фарм-клуб, за который накануне забил гол и показал хорошую игру. А вот Максим Летунов, заявленный в составе, был на раскатке, но на игру не вышел из-за плохого самочувствия.

Первый период начался с активной игры обеих команд. На 7-й минуте счет открыл Егор Соколов с передачами Владислава Фирстова и Егора Виноградова. Для Соколова это первая шайба в КХЛ. Нервы были на пределе. В первом игровом отрезке ни один из соперников не смог реализовать свое большинство, а вот удаления шли друг за другом. За непристойный жест нападающий СКА Джозеф Бландизи был удален до конца матча. Обоюдное удаление за стычку меньше чем за минуту до конца первого периода получили Никита Шавин и Рокко Гримальди.

Второй игровой отрезок начался для нижегородцев в меньшинстве. "Торпедо" сумело его выстоять, но на второй минуте в равных составах Николай Голдобин сравнял счет - 1:1. В шайбе также поучаствовал экс-защитник нижегородцев Маркус Филлипс. Не долго радовались гости. Вскоре Владислав Фирстов при помощи Егора Виноградова и Егора Соколова вновь вывел "бело-синих" вперед. Стоит отметить и игру вратаря Ивана Кульбакова, который не раз спасал команду при ошибках игроков обороны.

Устали нижегородцы в третьем периоде. И снова началась череда удалений. Так, СКА реализовал один из своих моментов - 2:2. Основное время не выявило победителя, и игра перешла в овертайм. За 9 секунд до конца дополнительной пятиминутки Егор Виноградов поставил точку в матче.

"Торпедо" одерживает вторую победу подряд и продолжает домашнюю серию. 12 сентября нижегородцы примут "Ладу".

Экс-главный тренер клуба и нынешний наставник СКА Игорь Ларионов поздравил хозяев с победой и рассказал, что рад вернуться в Нижний Новгород.

"Всегда оставляешь часть своего сердца, часть своих знаний в том городе, где ты работаешь несколько лет. Три года - это не три дня. Поэтому приятно вернуться в город, приятно видеть полный зал и ту атмосферу, которая начала возрождаться здесь несколько лет назад. Не хочу себе давать кредит большой, но, скажу честно, это эмоциональная игра для меня в первую очередь, потому что тот состав, те люди, которые сегодня играли, они были все эти три года вместе со мной. Желаю команде успехов, надеюсь, будет прогресс, и команда будет так же продолжать хорошо играть", - добавил Ларионов на послематчевой пресс-конференции.

Алексей Исаков назвал матч непростым, но отметил что "Торпедо" заслужило эту победу. Кстати, особого отношения к негласному "дерби" у специалиста нет. По его словам, каждая встреча имеет определенное значение.

"Мы можем сказать, что для ребят это был определенный матч с какими-то своими личными моментами, но это уже их история. Я в нее лезть не хочу. Сегодня был тот день, когда лишних слов им не надо было говорить", - подчеркнул он.

Напомним, в прошедшем межсезонье в клуб вернулись "токсичные" Алексей Кручинин и Антон Сизов, у которых был конфликт с Ларионовым в то время, когда он еще тренировал "торпедовцев". Игрокам тогда пришлось покинуть команду. Однако сегодня оба хоккеиста вновь представляли цвета нижегородцев, помогая победить петербуржцев под руководством их бывшего наставника.

Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
