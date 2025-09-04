Фото:
Строительство Ледового дворца на Стрелке вышло на финишную прямую. Общая готовность объекта превысила 95%, сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.
Напомним, полтора месяца назад готовность объекта составляла на 2% меньше. На сегодняшний день завершены работы по устройству всех трех ледовых арен, а также установлены внутренние перегородки в помещениях комплекса. Одновременно завершается монтаж фасадов здания.
На стройплощадке продолжаются отделочные работы в общественных зонах и помещениях под трибунами, а также монтаж инженерного оборудования. Чистовая отделка выполнена более чем на 65% площадей.
Кроме того, после завершений работ по установке медиафасада специалисты приступили к наладке медиакуба. Близятся к концу работы по прокладке внутренних и внутриплощадочных инженерных сетей. На прилегающей территории идет благоустройство.
По словам генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко, большая часть строительных процессов находится в финальной стадии. Он отметил, что уже в этом месяце планируется начать пусконаладочные работы оборудования арены.
Сейчас на объекте задействовано около двух тысяч человек и более 40 единиц техники.
Строительство арены стартовало в 2022 году. Первоначально объект планировали сдать в 2024-м, однако позже сроки перенесли на осень 2025 года. Главная ледовая арена рассчитана на 12 тысяч зрителей, две тренировочные площадки - на 250 человек каждая. Также в комплексе предусмотрены универсальный спортивный зал и зал для акробатики.
Проект реализуется в рамках концессии между правительством Нижегородской области и ООО "Ледовый дворец", дочерней структурой АО "Корпорация развития Нижегородской области".
Ранее сообщалось, что тестовые матчи на новой арене сыграет молодежь "Чайки".
