Общество

Граффити в честь героев-партизан Игнатовых открыли в Нижнем Новгороде

12 сентября 2025 11:31  [99] Общество
Граффити в честь героев-партизан Игнатовых открыли в Нижнем Новгороде

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

В Советском районе Нижнего Новгорода торжественно открыли новое граффити, посвященное Героям Советского Союза Евгению и Геннадию Игнатовым. Арт-объект появился на стене трансформаторной подстанции на улице, носящей имя легендарных партизан. Об этом сообщили в нижегородском региональном отделении движения "Волонтеры Победы". 

Граффити создали "Волонтеры Победы" при поддержке правительства области в рамках проекта "Образ Победы".

В церемонии открытия приняли участие председатель Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, заместитель главы администрации Советского района Роман Ознобишин, юнармейцы школы №181, волонтеры и представители "Движения Первых".

Евгений и Геннадий Игнатовы героически погибли в октябре 1942 года при подрыве немецкого эшелона на железной дороге Краснодар – Новороссийск. В результате операции было уничтожено около 500 солдат и офицеров противника. Посмертно, 7 марта 1943 года, братьям было присвоено звание Героев Советского Союза.

Как подчеркнул Евгений Чинцов, мурал стал символом памяти и признания подвига тех, кто отдал жизнь за свободу Родины. По словам руководителя регионального отделения "Волонтеров Победы" Марии Самоделкиной, уличное искусство — это способ говорить с молодежью на понятном языке, напоминая о героизме прошлого.

Отметим, что арт-объект создан в рамках регионального патриотического проекта "Образ Победы", который был признан одним из 100 лучших патриотических инициатив страны по версии Фонда президентских грантов. За пять лет в Нижегородской области в рамках этой программы создано 338 граффити, посвященных героям Великой Отечественной войны и СВО. 

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде появился арт-объект, посвященный Герою Советского Союза Евгению Александровичу Никонову. Также стало известно, что нижегородской школе №129 присвоили имя Героя Советского Союза Дмитрия Минеева.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
ВОВ граффити Память
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных