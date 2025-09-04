Граффити в честь героев-партизан Игнатовых открыли в Нижнем Новгороде

Фото:
В Советском районе Нижнего Новгорода торжественно открыли новое граффити, посвященное Героям Советского Союза Евгению и Геннадию Игнатовым. Арт-объект появился на стене трансформаторной подстанции на улице, носящей имя легендарных партизан. Об этом сообщили в нижегородском региональном отделении движения "Волонтеры Победы".
Граффити создали "Волонтеры Победы" при поддержке правительства области в рамках проекта "Образ Победы".
В церемонии открытия приняли участие председатель Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, заместитель главы администрации Советского района Роман Ознобишин, юнармейцы школы №181, волонтеры и представители "Движения Первых".
Евгений и Геннадий Игнатовы героически погибли в октябре 1942 года при подрыве немецкого эшелона на железной дороге Краснодар – Новороссийск. В результате операции было уничтожено около 500 солдат и офицеров противника. Посмертно, 7 марта 1943 года, братьям было присвоено звание Героев Советского Союза.
Как подчеркнул Евгений Чинцов, мурал стал символом памяти и признания подвига тех, кто отдал жизнь за свободу Родины. По словам руководителя регионального отделения "Волонтеров Победы" Марии Самоделкиной, уличное искусство — это способ говорить с молодежью на понятном языке, напоминая о героизме прошлого.
Отметим, что арт-объект создан в рамках регионального патриотического проекта "Образ Победы", который был признан одним из 100 лучших патриотических инициатив страны по версии Фонда президентских грантов. За пять лет в Нижегородской области в рамках этой программы создано 338 граффити, посвященных героям Великой Отечественной войны и СВО.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде появился арт-объект, посвященный Герою Советского Союза Евгению Александровичу Никонову. Также стало известно, что нижегородской школе №129 присвоили имя Героя Советского Союза Дмитрия Минеева.
