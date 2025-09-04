Граффити в честь Героя Советского Союза открыли в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

В Нижнем Новгороде появился новый арт-объект, посвященный Герою Советского Союза Евгению Александровичу Никонову, сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Граффити создали активисты регионального отделения "Волонтеры Победы" при поддержке правительства области в рамках проекта "Образ Победы". Его задача – сохранять историческую память о подвигах героев Великой Отечественной войны.

На церемонию открытия пришли родственники Никонова, представители администрации района, активисты "Волонтеров Победы" и участники "Движения Первых". Памятное событие объединило несколько поколений нижегородцев.

Евгений Никонов родился в Нижегородской области и ушел на фронт в июне 1941 года. 19 августа того же года при выполнении разведывательного задания в районе поселка Кейла в Эстонии он получил тяжелое ранение и попал в плен. После пыток фашисты заживо сожгли его.

За проявленное мужество краснофлотцу посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Его имя навечно занесли в списки воинской части, в его честь называли корабли и учебные заведения. В 1992 году, после акта вандализма на могиле Никонова в Таллине, его прах был перезахоронен с воинскими почестями в родном селе Васильевка Сеченовского округа.

Руководитель нижегородского отделения "Волонтеров Победы" Мария Самоделкина отметила, что граффити – это современный способ выразить благодарность и сохранить память о защитниках Родины. По ее словам, стойкость и самопожертвование Евгения Никонова остаются примером для молодежи.

Имя героя увековечено в Нижнем Новгороде: его носит улица в Московском районе, а в школе №68 установлен памятник. Новый арт-объект стал еще одним важным символом, связывающим поколения.

За пять лет в рамках проекта "Образ Победы" в Нижегородской области создали 337 патриотических граффити, посвященных героям Великой Отечественной войны и СВО. Принять участие в проекте может любой житель региона, предложив историю героя своей семьи. Заявки принимаются по телефонам горячей линии 8-831-410-81-10, 8-800-222-00-13 или в сообществе "Волонтеры Победы. Нижегородская область" в соцсети "ВКонтакте" vk.com/niznovgorod.zapobedu.

Сообщалось, что нижегородской школе №129 присвоили имя Героя Советского Союза Дмитрия Минеева.