Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 сентября 2025 14:16  [36] Нижегородцам дали советы по защите аккаунтов в Telegram
08 сентября 2025 14:08  [88] Новая поликлиника открылась на базе Нижегородского кардиоцентра им. Королева
08 сентября 2025 13:08  [131] Назван ответственный за устранение последствий провала грунта на Агрономической
08 сентября 2025 12:49  [168] Клирик Нижегородской епархии скончался в 46 лет
08 сентября 2025 12:14  [152] Каждая четвертая нижегородка отказывается от аборта в пользу материнства
08 сентября 2025 11:53  [162] Режим повышенной готовности введен на территории стадиона "Водник"
08 сентября 2025 11:35  [172] "Ростелеком" обеспечил гостям "АВИАТОРА" лучшие маршруты онлайн
08 сентября 2025 11:16  [118] Граффити в честь Героя Советского Союза открыли в Нижнем Новгороде
08 сентября 2025 11:00  [159] Госэкспертиза отклонила проекты капремонта двух нижегородских школ
08 сентября 2025 10:51  [171] Нарколог Фаворский рассказал, почему безопасной дозы алкоголя не существует
Общество

Граффити в честь Героя Советского Союза открыли в Нижнем Новгороде

08 сентября 2025 11:16  [118] Общество
Граффити в честь Героя Советского Союза открыли в Нижнем Новгороде

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

В Нижнем Новгороде появился новый арт-объект, посвященный Герою Советского Союза Евгению Александровичу Никонову, сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Граффити создали активисты регионального отделения "Волонтеры Победы" при поддержке правительства области в рамках проекта "Образ Победы". Его задача – сохранять историческую память о подвигах героев Великой Отечественной войны.

На церемонию открытия пришли родственники Никонова, представители администрации района, активисты "Волонтеров Победы" и участники "Движения Первых". Памятное событие объединило несколько поколений нижегородцев.

Евгений Никонов родился в Нижегородской области и ушел на фронт в июне 1941 года. 19 августа того же года при выполнении разведывательного задания в районе поселка Кейла в Эстонии он получил тяжелое ранение и попал в плен. После пыток фашисты заживо сожгли его.

За проявленное мужество краснофлотцу посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Его имя навечно занесли в списки воинской части, в его честь называли корабли и учебные заведения. В 1992 году, после акта вандализма на могиле Никонова в Таллине, его прах был перезахоронен с воинскими почестями в родном селе Васильевка Сеченовского округа.

Руководитель нижегородского отделения "Волонтеров Победы" Мария Самоделкина отметила, что граффити – это современный способ выразить благодарность и сохранить память о защитниках Родины. По ее словам, стойкость и самопожертвование Евгения Никонова остаются примером для молодежи.

Имя героя увековечено в Нижнем Новгороде: его носит улица в Московском районе, а в школе №68 установлен памятник. Новый арт-объект стал еще одним важным символом, связывающим поколения.

За пять лет в рамках проекта "Образ Победы" в Нижегородской области создали 337 патриотических граффити, посвященных героям Великой Отечественной войны и СВО. Принять участие в проекте может любой житель региона, предложив историю героя своей семьи. Заявки принимаются по телефонам горячей линии 8-831-410-81-10, 8-800-222-00-13 или в сообществе "Волонтеры Победы. Нижегородская область" в соцсети "ВКонтакте" vk.com/niznovgorod.zapobedu.

Сообщалось, что нижегородской школе №129 присвоили имя Героя Советского Союза Дмитрия Минеева.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВОВ Волонтеры граффити
Поделиться:
Новости по теме
06 сентября 2025 13:39  [528] Участник "Голоса" Дмитрий Клычков посвятил новую песню подвигам ветеранов
04 сентября 2025 11:32  [351] Выставка о героях тыла открылась в Богородске
01 сентября 2025 20:00  [565] Новый трамвай проекта "Вагон Победы" начал курсировать в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных