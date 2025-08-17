Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Общество
Общество

Подвиг героя СВО Дмитрия Юрова увековечили в Нижнем Новгороде

18 августа 2025 17:15  Общество
Подвиг героя СВО Дмитрия Юрова увековечили в Нижнем Новгороде

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

В Нижнем Новгороде открыли масштабное граффити, посвящённое капитану Дмитрию Юрову — участнику специальной военной операции, награждённому орденом Мужества посмертно. Об этом сообщили в АНО "Волонтерский центр Нижегородской области".

Арт-объект появился на улице Романтиков. Его создание стало частью патриотического проекта "Образ Победы", который реализуют "Волонтёры Победы" при поддержке правительства Нижегородской области.

На церемонию открытия пришли родные Дмитрия Юрова, активисты регионального отделения "Волонтёров Победы", представители движения "Движение Первых", а также жители Советского района города.

Дмитрий Юров с юных лет мечтал о военной службе. Он окончил кадетский корпус, затем Рязанское высшее воздушно-десантное училище и принимал участие в Параде Победы на Красной площади. В ходе службы выполнял боевые задачи в Сирии и на Северном Кавказе, став офицером Сил специальных операций.

Во время выполнения задач в зоне СВО капитан Юров проявил выдающееся мужество. Его подразделение успешно провело ряд операций, в ходе которых были уничтожены силы и техника противника. Дмитрий погиб, прикрывая отход своих товарищей.

Своим героизмом он заслужил орден Мужества, который был присвоен ему посмертно.

По словам руководителя нижегородского отделения "Волонтёров Победы" Марии Самоделкиной, проект "Образ Победы" — это не просто уличное искусство, а способ сохранить связь поколений через реальные истории.

"Каждое такое граффити — это не просто изображение на стене, а живой диалог между прошлым и будущим. Дмитрий Юров и тысячи таких же героев своими поступками создают историю России — историю мужества, долга и любви к Родине. Наша задача — сохранить память о них и передать её следующим поколениям", — отметила Самоделкина.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открыли граффити в честь героя СВО Сергея Франко.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

