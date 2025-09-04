Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 сентября 2025 15:32  [28] Огромные пробки внезапно образовались в Нижнем Новгороде 16 сентября
16 сентября 2025 14:56  [108] Андрей Бузин назначен и.о. главы УАТК Нижнего Новгорода
16 сентября 2025 14:39  [109] Сироты в Кстове продолжат получать компенсацию за жилье после слияния с Нижним
16 сентября 2025 14:22  [137] Проект реконструкции Автозаводского парка все еще не готов
16 сентября 2025 14:11  [154] Гранитная карта района украсила территорию у Автозаводского универмага
16 сентября 2025 14:00  [133] Родственников пациентов реанимации начали информировать по СМС в Дзержинске
16 сентября 2025 13:46  [129] Отделение амбулаторной реабилитации открыли в поликлинике нижегородской ГКБ №12
16 сентября 2025 12:58  [153] Карантин по бешенству введен в Лыскове
16 сентября 2025 12:05  [205] Нижегородцам напомнили, как действовать при атаке беспилотников
16 сентября 2025 11:34  [135] Евгений Люлин вручил лесникам и охотоведам первые региональные звания почетных работников отрасли
Общество

Гранитная карта района украсила территорию у Автозаводского универмага

16 сентября 2025 14:11  [154] Общество
Гранитная карта района украсила территорию у Автозаводского универмага

Фото: Сергей Бишлетов

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Благоустроенное пространство с панно, перголой, лавочками и новым освещение появилось около Автозаводского универмага в Нижнем Новгороде, передает НИА "Нижний Новгород".

После того, как подрядчик устранил выявленные недочеты, оценить проделанную работу приехали мэр Юрий Шалабаев и глава Автозаводского района Александр Нагин. Они побывали там сегодня, 16 сентября. 

Изюминкой нового сквера стала черная гранитная плита с картой Автозавода. Выполненный в форме гранитного панно, этот необычный арт-объект стал украшением нового пространства. 

Как рассказал Александр Нагин, идея создания такого панно пришла при проектировании сквера. В результате "карта" стала притяжением не только для автозаводчан, но и для гостей города.

"У нас очень много туристов, которые с удовольствием посещают район. Это панно фактически находится в его центре. Другого подобного объекта в городе нет. На "карте" можно увидеть все достопримечательности, а также проложить маршрут до Соцгорода-1", - отметил чиновник.

Власти района рассчитывают, что после открытия сквера с необычным арт-объектом число гостей на Автозаводе увеличится на порядок. Этому способствует и протяженный пешеходный маршрут: после завершения работ около универмага от Южного шоссе до парка Славы фактически проложен единый бульвар. 

В ходе благоустройства перед Автозаводским универмагом были высажены 600 кустарников и 18 деревьев, установлены 54 лавочки, смонтировано 72 светильника. Градоначальник Юрий Шалабаев положительно оценил изменения.

"Здесь уже давно напрашивался ремонт. Площадку перед универмагом занимали ларьки, здесь был, если говорить простыми словами, шалман. Висели провода, место было некрасивое. Покрытие было совершенно неприемлемое. Здесь были и грунт, и площадка, и асфальт", - рассказал мэр.

Глава городской администрации подчеркнул, что проектировщики поработали с покрытием. Подрядчик выложил новую брусчатку, которая выразительна по текстуре, и разная по цвету. 

"Установили лавочки, перголу, появились газоны. Эта зона превращается из торгово-транзитной в зону отдыха в центре Автозаводского района", - заключил градоначальник.

Во время осмотра сквера к мэру подошли местные жители. Они поблагодарили главу администрации Нижнего Новгорода за преображение района. По их словам, на Автозаводе за последние годы стало комфортнее, чище и уютнее.

Юрий Шалабаев отметил, что с открытием сквера перед Автозаводским универмагом завершена программа благоустройства по ФКГС. Всего по ней в 2025 году в городе было отремонтировано пять общественных пространств.

И Шалабаев, и Нагин, подчеркнули, что объект на Автозаводе был непростым. Теперь замечаний к подрядчику нет. С их слов, городские власти будут внимательно смотреть, как новое пространство переживет предстоящую зиму.

Ранее сообщалось, что новый сквер открыли на Бору в микрорайоне Дружба по нацпроекту. Напомним также, что летом были сданы два новых сквера в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Благоустройство ФГКС
Поделиться:
Новости по теме
25 августа 2025 15:51  [623] Установка бюста Павла Гусева в Нижнем Новгороде обойдется в 2,3 млн рублей
13 августа 2025 15:20  [879] Нижегородский художник создал необычное граффити на Грузинской
31 июля 2025 11:46  [753] Открылся обновленный сквер с фонтаном у ДК Орджоникидзе — фото
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных