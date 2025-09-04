Гранитная карта района украсила территорию у Автозаводского универмага Общество

Фото: Сергей Бишлетов

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Благоустроенное пространство с панно, перголой, лавочками и новым освещение появилось около Автозаводского универмага в Нижнем Новгороде, передает НИА "Нижний Новгород".

После того, как подрядчик устранил выявленные недочеты, оценить проделанную работу приехали мэр Юрий Шалабаев и глава Автозаводского района Александр Нагин. Они побывали там сегодня, 16 сентября.

Изюминкой нового сквера стала черная гранитная плита с картой Автозавода. Выполненный в форме гранитного панно, этот необычный арт-объект стал украшением нового пространства.

Как рассказал Александр Нагин, идея создания такого панно пришла при проектировании сквера. В результате "карта" стала притяжением не только для автозаводчан, но и для гостей города.

"У нас очень много туристов, которые с удовольствием посещают район. Это панно фактически находится в его центре. Другого подобного объекта в городе нет. На "карте" можно увидеть все достопримечательности, а также проложить маршрут до Соцгорода-1", - отметил чиновник.

Власти района рассчитывают, что после открытия сквера с необычным арт-объектом число гостей на Автозаводе увеличится на порядок. Этому способствует и протяженный пешеходный маршрут: после завершения работ около универмага от Южного шоссе до парка Славы фактически проложен единый бульвар.

В ходе благоустройства перед Автозаводским универмагом были высажены 600 кустарников и 18 деревьев, установлены 54 лавочки, смонтировано 72 светильника. Градоначальник Юрий Шалабаев положительно оценил изменения.

"Здесь уже давно напрашивался ремонт. Площадку перед универмагом занимали ларьки, здесь был, если говорить простыми словами, шалман. Висели провода, место было некрасивое. Покрытие было совершенно неприемлемое. Здесь были и грунт, и площадка, и асфальт", - рассказал мэр.

Глава городской администрации подчеркнул, что проектировщики поработали с покрытием. Подрядчик выложил новую брусчатку, которая выразительна по текстуре, и разная по цвету.

"Установили лавочки, перголу, появились газоны. Эта зона превращается из торгово-транзитной в зону отдыха в центре Автозаводского района", - заключил градоначальник.

Во время осмотра сквера к мэру подошли местные жители. Они поблагодарили главу администрации Нижнего Новгорода за преображение района. По их словам, на Автозаводе за последние годы стало комфортнее, чище и уютнее.

Юрий Шалабаев отметил, что с открытием сквера перед Автозаводским универмагом завершена программа благоустройства по ФКГС. Всего по ней в 2025 году в городе было отремонтировано пять общественных пространств.

И Шалабаев, и Нагин, подчеркнули, что объект на Автозаводе был непростым. Теперь замечаний к подрядчику нет. С их слов, городские власти будут внимательно смотреть, как новое пространство переживет предстоящую зиму.

Ранее сообщалось, что новый сквер открыли на Бору в микрорайоне Дружба по нацпроекту. Напомним также, что летом были сданы два новых сквера в Нижнем Новгороде.