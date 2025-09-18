Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Общество

Эксперты оценили значение Слета Всемирного фестиваля молодежи для Нижнего Новгорода и России

19 сентября 2025 11:09  [4] Общество
Эксперты оценили значение Слета Всемирного фестиваля молодежи для Нижнего Новгорода и России

Фото: Максим Герасимов

Более 2000 участников из 120 стран съехались в Нижний Новгорода на первый Слет Всемирного фестиваля молодежи (12+), который проводится по поручению президента России Владимира Путина. Участников ожидает насыщенная трехдневная программа, содержащая как деловую и образовательную части, так и множество креативных активностей и шоу. Программа Слета призвана вовлечь молодежь разных стран в совместное осмысление современной России, ее роли как стратегического партнера и перспектив, которые открывает это партнерство. 

Одним из главных событий слета стало открытие первой очереди ИТ-кампуса мирового уровня "Неймарк". В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Участники слета стали первыми гостями 18 современных гостиниц, входящих в структуру ИТ-кампуса "Неймарк".

После завершения основных мероприятий в Нижнем Новгороде многие иностранные участники слета отправятся в путешествие по России. В Ивановской, Омской, Ярославской, Сахалинской, Челябинской областях, Республике Мордовия, Республике Хакасия, Чеченской республике, Ямало-Ненецком АО и Санкт-Петербурге их ждут дополнительные и разнообразные культурно-образовательные программы.

Мы обратились к экспертам с просьбой оценить это событие и ответить на вопросы: почему именно в Нижнем Новгороде прошел первый Слет Всемирного фестиваля молодежи и какие эффекты подобные мероприятия приносят стране.

Андрей Чугунов, журналист:

"Совсем недавно — пару лет назад — Нижний Новгород был молодежной столицей России, в прошлом году — культурной. В недалеком будущем, возможно, станет научной или студенческой столицей (видимо, когда полноценно начнет функционировать ИT-кампус "Неймарк"). В этом ряду вполне логичным видится то, что именно Нижнему поручили стать местом проведения первого слета Всемирного фестиваля молодежи (благо 18 первых гостиниц "Неймарка" успели построить к этому событию). Другие аргументы "за" вполне читаемы: город интересен своей историей и архитектурой, имеет опыт проведения крупных международных мероприятий (ЧМ-2018, встречи в рамках года BRICS), научный и промышленный центр.  

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"На протяжении нескольких лет в Нижнем ведется систематическая работа по коррекции имиджа города. Инициатива этой деятельности принадлежит окружению губернатора и на первых порах ребрендинг был обусловлен необходимостью ярко провести 800-летний юбилей города. Отчасти это удалось. Старинный русский город, индустриальный и военный центр страны предстал в обновленном луке – молодежном. Многим это понравилось, команда имиджмейкеров вошла во вкус и после 2021 года останавливаться не стала".

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Основная гуманистическая миссия фестиваля 2025 года в Нижнем Новгороде – это построение общего будущего в справедливом многополярном мире посредством сотрудничества и баланса интересов. Кому как не молодежи решать эти задачи? Гостям форума предлагается взглянуть на современную Россию как стратегического партнера. Программа предельно насыщенна и включает в себя направления: медиа и креативные индустрии, творчество и управление, конечно, IT сферу. Полагаю, что новые смыслы и образы будущего в нашу цифровую эпоху могут рождаться в процессе именно такого знакомства с профессиональной, культурной, интеллектуальной жизнью России и ее значимым многовековым наследием. Нижний Новгород с богатейшим прошлым и современной промышленно-технологической ориентаций как некий мост между историей и будущим, между локальным и глобальным".

Сергей Кочеров, доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде:

"Нижний Новгород не оставляет попыток закрепить за собой звание столичного города. В 2023 году наш город уже побывал молодежной столицей, в 2024 году был объявлен культурной столицей, а в этом году снова обретет статус молодежной столицы как место проведения слета Всемирного фестиваля молодежи. Думаю, что организаторы не ударят в грязь лицом и обеспечат интересную программу для наших гостей. Но что получат нижегородцы от фестиваля после того, как 21 сентября его участники разъедутся по другим городам России? Конечно, все, что было построено в рамках подготовки к этому престижному мероприятию, останется в нашем городе и украсит его". 

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Говорить об эффекте мероприятия в масштабах страны ещё рано. Сначала его надо провести на должном уровне, реализовать программу. Другое дело цели, которые вполне можно обсуждать. И здесь на первый план выходит тот самый прорыв "информационной блокады", которая возникла после 2022 года. Если ни дипломатической, ни торговой блокады не получилось, то информационная во многом удалась. Именно её и призваны прорвать самые разнообразные мероприятия спортивного, культурного и т.п. характера, направленные на посещение страны представителями разных стран, не относящимися к их политико-экономическому истеблишменту. Ну а для Нижнего Новгорода это ещё один шаг к амбициозным планам превращения в молодой, по населению, и комфортный мегаполис, привлекательный для жителей любых стран".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных