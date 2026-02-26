Эксклюзив
Инфекционист Краснов о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Инфекционист Краснов о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март

Инфекционист Краснов о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижегородской области за последнюю неделю зарегистрировали около 18 тысяч случаев острых респираторных инфекций. В Роспотребнадзоре предупреждают о возможной активизации вирусов с наступлением весны.

Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась к заведующему кафедрой инфекционных болезней ПИМУ, доктору медицинских наук Виктору Краснову, чтобы узнать, стоит ли ожидать весеннюю волну свиного гриппа или других штаммов, а также когда может наступить пик заболеваемости.

По словам специалиста, свиной грипп относится к вирусам гриппа типа А, и его всплеск в этом сезоне уже прошел. Сейчас в регионе наблюдается сезонный рост заболеваемости гриппом В и другими ОРВИ.

"Предсказать, когда будет их пик сложно, но, если мы будем опираться на данные прошлых лет – больше всего заболевших будет в марте", — отметил Краснов.

Рост заболеваемости в текущем сезоне врач связывает с возвращением людей в организованные коллективы после праздников и каникул, прежде всего детские. Именно дети являются основными "двигателями" распространения гриппа.

Дополнительным фактором становятся погодные условия: в холодный период люди чаще находятся в закрытых помещениях и реже их проветривают.

Наиболее уязвимыми остаются люди с хроническими заболеваниями, особенно органов дыхания, а также пациенты с ожирением и те, кто принимает препараты, подавляющие иммунный ответ. В группе риска также дети до пяти лет, пожилые старше 65 лет и беременные женщины.

"Весенняя погода косвенно влияет на снижение заболеваемости. Увеличение продолжительности дня, большая активность солнца, повышение влажности – снижают риск передачи вируса. Также люди начинают чаще гулять вместо встреч в закрытых помещений и поездок на общественном транспорте. Однако, ранняя весна, с температурными качелями, наоборот может способствовать повышению заболеваемости", —добавил врач.

Так, самой эффективной мерой профилактики остается вакцинация, поскольку она снижает риск тяжелого течения болезни. Но к декабрю прививочная кампания обычно завершается, поэтому важно соблюдать простые меры профилактики: регулярно проветривать помещения, чаще мыть руки и использовать маски в местах скопления людей. Для более надежной защиты врач советует респираторы класса не ниже FFP2.

Кроме того, не стоит забывать о базовых принципах здорового образа жизни: выбирать простые натуральные продукты, в том числе ферментированные, больше двигаться и высыпаться.

О том, как формируется иммунная защита и что действительно помогает ей работать эффективно, читайте в материале НИА "Нижний Новгород".

Врачи Медицина и здоровье ОРВИ
