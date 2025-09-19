Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Общество
Общество

Опубликованы фото сгоревшей лавки купца Гузеева в Нижнем Новгороде

20 сентября 2025 12:17
Опубликованы фото сгоревшей лавки купца Гузеева в Нижнем Новгороде

Историческое здание лавки купца Гузеева на улице Ильинской, 140/2 в Нижнем Новгороде местами огородили ленточкой, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Двухэтажный полукаменный дом вспыхнул в ночь на 15 сентября. Площадь пожара составила 150 кв. метров. Сейчас рядом с постройкой стойкий запах гари. 

Напомним, в последние годы дом пустовал — его расселили и готовили к передаче инвестору для реставрации.

