Историческое здание лавки купца Гузеева сгорело на улице Ильинской Происшествия

Фото: Telegram-канал "Мой Нижний Новгород"

Прошлой ночью в центре Нижнего Новгорода произошел пожар в здании с вековой историей — лавке купца Гузеева на Ильинской улице, 140/2.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, огонь охватил 150 "квадратов". Его тушением занимались 45 сотрудников ведомства, использовалось 13 единиц техники.

В результате никто не пострадал. Причину возникновения пожара установят дознаватели.

Добавим, что здание было возведено в 1917 году и изначально использовалось как торговое помещение. В последние годы дом пустовал — его жильцы были расселены, а само строение в АНО "АСИРИС" готовили к передаче инвестору для проведения реставрационных работ.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на судоремонтном заводе в Городце Нижегородской области.