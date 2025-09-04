Историческое здание лавки купца Гузеева сгорело на улице Ильинской

Фото:
Прошлой ночью в центре Нижнего Новгорода произошел пожар в здании с вековой историей — лавке купца Гузеева на Ильинской улице, 140/2.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, огонь охватил 150 "квадратов". Его тушением занимались 45 сотрудников ведомства, использовалось 13 единиц техники.
В результате никто не пострадал. Причину возникновения пожара установят дознаватели.
Добавим, что здание было возведено в 1917 году и изначально использовалось как торговое помещение. В последние годы дом пустовал — его жильцы были расселены, а само строение в АНО "АСИРИС" готовили к передаче инвестору для проведения реставрационных работ.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на судоремонтном заводе в Городце Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+