Мэром Нижнего Новгорода избран Юрий Шалабаев

Юрий Шалабаев переизбран мэром Нижнего Новгорода на заседании гордумы 29 сентября, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
На эту должность было два кандидата: действующий мэр Юрий Шалабаев и экс-замначальника городского УМВД, члена городской Общественной палаты Сергей Горячев.
За Шалабаева проголосовали 36 депутатов. Один выступил против и двое воздержались. За Горячева голос отдали лишь три депутата.
Сразу после избрания глава города принес присягу. Также он поблагодарил депутатов за оказанное доверие и призвал работать в единой команде с мэрией, правительством региона и жителями.
Как сообщалось ранее, перед выборами мэра депутаты досрочно прекратили полномочия Шалабаева. Выступая с докладом, Шалабаев сказал, что Нижний Новгород стал его ответственностью.
"И этот, в правильном смысле слова, «груз» мы разделяли все вместе, работая на благо города и каждого его жителя", - заявил он, добавив, что понимает болевые точки города.
Сообщалось также, что Евгения Чинцова избрали председателем нижегородской думы нового созыва.
