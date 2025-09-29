Мэром Нижнего Новгорода избран Юрий Шалабаев Политика

Фото: Александр Воложанин

Юрий Шалабаев переизбран мэром Нижнего Новгорода на заседании гордумы 29 сентября, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

На эту должность было два кандидата: действующий мэр Юрий Шалабаев и экс-замначальника городского УМВД, члена городской Общественной палаты Сергей Горячев.

За Шалабаева проголосовали 36 депутатов. Один выступил против и двое воздержались. За Горячева голос отдали лишь три депутата.

Сразу после избрания глава города принес присягу. Также он поблагодарил депутатов за оказанное доверие и призвал работать в единой команде с мэрией, правительством региона и жителями.

Как сообщалось ранее, перед выборами мэра депутаты досрочно прекратили полномочия Шалабаева. Выступая с докладом, Шалабаев сказал, что Нижний Новгород стал его ответственностью.

"И этот, в правильном смысле слова, «груз» мы разделяли все вместе, работая на благо города и каждого его жителя", - заявил он, добавив, что понимает болевые точки города.

Сообщалось также, что Евгения Чинцова избрали председателем нижегородской думы нового созыва.