Евгений Чинцов стал председателем нижегородской думы I созыва Политика

Фото: Кира Мишина

На первом заседании городской думы Нижнего Новгорода I созыва депутаты единогласно избрали председателем парламента Евгения Чинцова. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании 29 сентября.

Кандидатура Чинцова оказалась единственной, других претендентов на пост председателя не выдвигалось. Все 39 депутатов, участвовавших в голосовании, поддержали его.

Евгений Чинцов уже занимал должность председателя думы. Его избрали на этот пост осенью 2024 года. Он также является ветераном специальной военной операции.

Напомним, что одним из центральных вопросов первого заседания станет избрание мэра. Депутат Государственной думы, экс-глава Нижнего Новгорода Вадим Булавинов уверен, что Юрий Шалабаев останется на этой должности по итогам голосования.

Также сообщалось о грядущем изменении структуры администрации Нижнего Новгорода.