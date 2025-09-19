Две кандидатуры предложены на должность нижегородского мэра Политика

Фото: Александр Воложанин

Предложены две кандидатуры на пост мэра Нижнего Новгорода, сообщил член Общественной палаты города Андрей Вовк в своем телеграм-канале.

По его словам, "Единая Россия" и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления выдвинули действующего мэра Юрия Шалабаева, а областная Общественная палата — бывшего замначальника УВД Нижнего Новгорода Сергея Горячева.

Вовк отметил, что Горячев — полковник внутренней службы в отставке, в УВД курировал взаимодействие с общественными организациями, а после перешел в структуры "Росатома". Он добавил, что не удивится, если программа Сергея Горячева будет высоко оценена и в будущем он получит новую интересную должность в команде.

Политический обозреватель уточнил, что другие партии своих кандидатов не выдвинули.

"Нет смысла создавать какую-то турбулентность – политическая стабильность, за которую отвечает внутриполитический блок, сейчас намного важнее. Именно поэтому депутаты будут выбирать из двух кандидатов, которых по регламенту вносит глава региона", — заключил Вовк.

Напомним, в сентябре состоялись выборы 39 депутатов Думы первого созыва. Явка избирателей составила 21,33%.