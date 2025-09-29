Гордума досрочно прекратила полномочия нижегородского мэра Юрия Шалабаева Политика

Фото: Александр Воложанин

На первом заседании думы Нижнего Новгорода I созыва 29 сентября депутаты единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы города Юрия Шалабаева. Решение поддержали все 39 народных избранников, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Основанием для прекращения полномочий стало объединение Нижнего Новгорода и Кстовского округа. Закон предусматривает, что в случае преобразования муниципалитета срок работы действующего главы местного самоуправления прерывается. Без этого полномочия Шалабаева завершились бы только 28 октября.

Также сегодня, 29 сентября, депутаты рассмотрят вопрос о назначении нового мэра. Губернатор Глеб Никитин внес на рассмотрение парламента две кандидатуры — Юрия Шалабаева и бывшего замначальника городского УМВД, члена Общественной палаты Нижнего Новгорода Сергея Горячева.

Сообщалось также, что Евгений Чинцов стал председателем нижегородской думы I созыва.