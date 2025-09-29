Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Политика

Гордума досрочно прекратила полномочия нижегородского мэра Юрия Шалабаева

29 сентября 2025 14:26 Политика
Гордума досрочно прекратила полномочия нижегородского мэра Юрия Шалабаева

Фото: Александр Воложанин

На первом заседании думы Нижнего Новгорода I созыва 29 сентября депутаты единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы города Юрия Шалабаева. Решение поддержали все 39 народных избранников, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Основанием для прекращения полномочий стало объединение Нижнего Новгорода и Кстовского округа. Закон предусматривает, что в случае преобразования муниципалитета срок работы действующего главы местного самоуправления прерывается. Без этого полномочия Шалабаева завершились бы только 28 октября.

Также сегодня, 29 сентября, депутаты рассмотрят вопрос о назначении нового мэра. Губернатор Глеб Никитин внес на рассмотрение парламента две кандидатуры — Юрия Шалабаева и бывшего замначальника городского УМВД, члена Общественной палаты Нижнего Новгорода Сергея Горячева.

Сообщалось также, что Евгений Чинцов стал председателем нижегородской думы I созыва. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных