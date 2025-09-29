Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
29 сентября 2025 18:13Нижегородской спортшколе дали имя легендарного лыжника Гария Напалкова
29 сентября 2025 16:59Шалабаев назвал реконструкцию "Водника" приоритетом новой пятилетки
29 сентября 2025 13:37Около 300 нижегородцев стали участниками IV фестиваля легкой атлетики "Королева спорта"
29 сентября 2025 12:12Президентская академия завоевала шесть медалей на фестивале "Нижегородская сотка"
29 сентября 2025 11:20Никитин выразил доверие Шпилевскому после поражения от "Спартака"
29 сентября 2025 07:09"Спартак" разгромил "Пари НН" в 10 туре чемпионата России
28 сентября 2025 18:07Болельщики "Пари НН" поддержали команду перед матчем со "Спартаком"
28 сентября 2025 15:28Нижегородский ПКФМ "Торпедо" дважды обыграл "Тюмень" в домашних матчах
28 сентября 2025 11:56Нижегородская "Норманочка" с победы стартовала в чемпионате России по футзалу
28 сентября 2025 00:42"Торпедо" потерпело третье поражение подряд, уступив "Нефтехимику"
Спорт

Нижегородской спортшколе дали имя легендарного лыжника Гария Напалкова

29 сентября 2025 18:13 Спорт
Нижегородской спортшколе дали имя легендарного лыжника Гария Напалкова

Фото: министерство спорта Нижегородской области

Нижегородская областная спортивная школа олимпийского резерва, специализирующаяся на прыжках с трамплина и лыжном двоеборье, официально названа в честь выдающегося советского спортсмена Гария Напалкова. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Учебное заведение, расположенное на площади Сенной, 2, будет носить имя двукратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР, оставившего заметный след в истории отечественного спорта.

Гарий Юрьевич Напалков родился 27 июня 1948 года в городе Горький (ныне Нижний Новгород). Его спортивная карьера началась стремительно: уже в 1967 году он заявил о себе на престижном турне Четырёх трамплинов, проходившем в Германии и Австрии.

Всего через год Напалков вошёл в состав олимпийской сборной СССР и принял участие в зимних Играх в Гренобле. А в 1970 году на чемпионате мира в Высоких Татрах он завоевал две золотые медали — на трамплинах К-70 и К-90, продемонстрировав выдающееся мастерство и силу духа.

На Олимпиаде 1972 года в Саппоро Гарий Юрьевич выступал с травмой, но, несмотря на это, продолжал бороться за медали и входил в число сильнейших спортсменов турнира. Его упорство, преданность спорту и воля к победе вдохновили не одно поколение молодых атлетов.

Как отметили в областном минспорта, именно благодаря таким выдающимся личностям, как Гарий Напалков, нижегородская школа прыжков на лыжах с трамплина по праву считается одной из лучших в стране.

Ранее сообщалось, что мединститут в Нижнем Новгороде назовут именем академика Николая Блохина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лыжный спорт Школы
Поделиться:
Новости по теме
04 сентября 2025 15:59Надпись "Сталинскому соколу" снова появится на нижегородском памятнике Чкалову
15 мая 2025 17:27Мемориальную доску в честь Виктора Карпочева установили в Нижнем Новгороде
06 мая 2025 12:27Нижегородцы увековечили память Героя Советского Союза Александра Кузнецова
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных