Нижегородской спортшколе дали имя легендарного лыжника Гария Напалкова

Фото: министерство спорта Нижегородской области

Нижегородская областная спортивная школа олимпийского резерва, специализирующаяся на прыжках с трамплина и лыжном двоеборье, официально названа в честь выдающегося советского спортсмена Гария Напалкова. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Учебное заведение, расположенное на площади Сенной, 2, будет носить имя двукратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР, оставившего заметный след в истории отечественного спорта.

Гарий Юрьевич Напалков родился 27 июня 1948 года в городе Горький (ныне Нижний Новгород). Его спортивная карьера началась стремительно: уже в 1967 году он заявил о себе на престижном турне Четырёх трамплинов, проходившем в Германии и Австрии.

Всего через год Напалков вошёл в состав олимпийской сборной СССР и принял участие в зимних Играх в Гренобле. А в 1970 году на чемпионате мира в Высоких Татрах он завоевал две золотые медали — на трамплинах К-70 и К-90, продемонстрировав выдающееся мастерство и силу духа.

На Олимпиаде 1972 года в Саппоро Гарий Юрьевич выступал с травмой, но, несмотря на это, продолжал бороться за медали и входил в число сильнейших спортсменов турнира. Его упорство, преданность спорту и воля к победе вдохновили не одно поколение молодых атлетов.

Как отметили в областном минспорта, именно благодаря таким выдающимся личностям, как Гарий Напалков, нижегородская школа прыжков на лыжах с трамплина по праву считается одной из лучших в стране.

