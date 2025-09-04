Надпись "Сталинскому соколу" снова появится на нижегородском памятнике Чкалову Культура и отдых

Фото: Дима Четыре/ архив АНО "Центр 800"

На памятнике Валерию Чкалову в Нижнем Новгороде вновь появится надпись "Сталинскому соколу". Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения КПРФ.

Монумент, созданный скульптором Исааком Менделевичем, был установлен в 1940 году на площади Минина и Пожарского. Первоначально постамент украшала надпись "Валерию Чкалову — великому летчику нашего времени", а также слова "Сталинскому соколу". Однако впоследствии металлические буквы этой фразы срезали, оставив лишь следы креплений.

Как отметил глава нижегородского отделения КПРФ, депутат Госдумы Владислав Егоров, в областном правительстве признали обоснованным возвращение исторической формулировки. Уже подготовлен эскиз восстановительных работ, собраны предложения по технологии их выполнения и начаты согласования с управлением по охране объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что вопрос об установке памятника Иосифу Сталину в Нижнем Новгороде снова отложили. При этом в 2020 году памятник Сталину открыли на Бору.