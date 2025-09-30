Нижегородские налоговые продлили часы приема по вторникам и четвергам Общество

Операционные залы налоговых инспекций в Нижегородской области с 1 октября по 30 декабря будут работать дольше. Как сообщили в региональном Управлении Федеральной налоговой службы, по вторникам и четвергам приём граждан будет осуществляться до 20:00.

Продление рабочего времени связано с началом рассылки налоговых уведомлений и ожидаемым ростом числа посетителей, желающих оплатить налоги на имущество физических лиц за 2024 год.

В остальные дни недели график работы останется без изменений. В понедельник и среду инспекции продолжают принимать с 08:00 до 18:00, в пятницу — с 08:00 до 16:45. Суббота и воскресенье остаются выходными.

Исключение составляют Межрайонная ИФНС России №15 и Межрайонная ИФНС России №18 по Нижегородской области. Эти инспекции будут работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что нижегородцы начали получать налоговые уведомления за 2024 год.