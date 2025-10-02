Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Политика

Развитие партнерства между Абхазией и Нижегородской областью глазами экспертов

02 октября 2025 17:25 Политика
Развитие партнерства между Абхазией и Нижегородской областью глазами экспертов

Фото: Максим Герасимов

Нижегородская область укрепляет сотрудничество с Абхазией. Накануне Дня Победы и Независимости республики губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Сухум и встретился с руководителем страны Бадрой Гунба. На встрече обсуждались различные направления, двустороннего сотрудничества, которое насчитывает уже более 15 лет.

В рамках визита нижегородский губернатор вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко и президентом Республики Абхазия Бадрой Гунба посетил сквер в Новом районе Сухума, реконструкцию которого ведет администрация Нижнего Новгорода. 

Сухум и Нижний Новгород являются городами-побратимами. В приволжской столице открыт офис почетного консула Республики Абхазия, существует прямой авиарейс, связывающий города. В ходе визита губернатор предложил руководству республики еще ряд перспективных направлений сотрудничества в сфере образования, науки и туризма, и пригласил делегацию Абхазии принять участие в работе конференции "ЦИПР-2026". Сотрудничество регионов России с республикой Абхазия имеет важное геополитическое значение, обусловлено гуманитарными принципами.

Вместе с тем у партнерства России и Абхазии должна быть конечная цель и практический результат. Мы предложили экспертам поразмышлять над формулировками цели и результата, подойдя к процессу с учетом интересов сторон. 

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Главная цель партнерства России и Абхазии опирается на один из основных принципов международного права, провозглашающий право народа на самоопределение. Этот принцип получает отражение и в Уставе ООН, и в деятельности этой организации. Цель эта в равной мере соответствует как интересам Абхазии, так и интересам России. Стратегия Абхазии состоит в том, чтоб получить международное признание в качестве суверенного государства. Россия не меньше Абхазии заинтересована в том же. Положение субъекта международного права открывает для Абхазии огромные экономические возможности, может способствовать ее устойчивому развитию, обеспечивает быстрый рост качества жизни ее населения".

Максим Лубяной, директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук:

"Говоря о развитии партнерства между Нижегородской областью и Абхазией нужно понимать, что это элемент решения одной из важнейших государственных задач - расширение геополитического влияния в регионе. И, конечно, говорить о полноценном партнерстве в экономическом, образовательном или технологическом смысле можно с большой натяжкой, слишком маленькая и ограниченная в своих возможностях Республика Абхазия. Это больше похоже на шефскую помощь со стороны России и конкретно Нижегородской области. Региону, видимо, поручено активизироваться в развитии отношений с Абхазией, всё же область в лидерах по множеству показателей, да и власти в состоянии придумать интересные формы взаимодействия. Тем более есть хороший пример взаимовыгодного выстраивания отношений с Белоруссией". 

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Кавказ и его предгорья, издревле, территория пересечения и контакта (включая конфликты) множества культур. Здесь сходятся интересы геополитики, геоэкономики, международной логистики. В момент распада СССР именно Кавказ "вспыхнул" одним из первых, а события там носили наиболее кровавый характер. Собственно, главная цель России в регионе сегодня - предотвратить подобный сценарий развития событий не только на собственной территории, но и вдоль границ. Гарантирует это только одно - все формы влияния, от экономического до культурного и спортивного, у России должны быть в регионе больше, чем суммарно у всех остальных "игроков". Больше студентов в российских ВУЗах, больше игроков в российских клубах, больше выступлений на российских площадках и т.д. И в этом отношении Нижний Новгород и область, численность населения и уровень развития которых многократно превосходит ту же Абхазию, хороший инструмент усиления влияния".

Елена Мозгунова, историк, кандидат политических наук, доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Развитие сотрудничества Нижегородского региона и Республики Абхазия имеет серьезное геополитическое значение, способствуя укреплению позиций России на Кавказе. Через гуманитарные инициативы, совместные мероприятия и проекты в сфере образования, спорта, культуры формируем взаимодействие на основе доверия и взаимного интереса в политической и экономической областях, что особенно актуально в условиях санкционного давления со стороны Запада. Сухум и Нижний Новгород являются городами-побратимами, и визит нашей делегации приурочен к памятной дате Дня победы и независимости Республики. Размышляя о конечных целях развития партнерских отношений России и Абхазии, полагаю, приоритетным является формирование общего социального и экономического пространства, а также создание благоприятного инвестиционного климата".

Андрей Чугунов, журналист:

"Визит Глеба Никитина в Абхазию в составе делегации первого зама руководителя АП Сергея Кириенко, который, как говорят, курирует причерноморскую республику, в первую очередь, надо думать, преследовал гуманитарные цели, точнее, укрепление влияния "мягкой силы" на достижение политических целей России в регионе. Подтверждением этого является то, что основная публичная цель визита — осмотр площадки будущего международного проекта "Абхазский рубеж" в селе Адзюбжа Очамчырского района. Запуск проекта, который объединит спортивные соревнования, мастер-классы, концерты и этнопрограмму знакомства с национальными традициями Абхазии, запланирован на ноябрь 2025 года. Но есть и менее очевидные "пряники", а именно — логистика. В условиях международных санкций наличие дружественных морских портов (пусть даже и только в Черном море) вполне себе преимущество для нижегородских экспортеров и параллельного импорта".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".



