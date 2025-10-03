Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Политика

Евросоюз планирует передать активы Дерипаски банку Raiffeisen

03 октября 2025 12:07 Политика
Евросоюз планирует передать активы Дерипаски банку Raiffeisen

Евросоюз планирует разморозить акции российского предпринимателя Олега Дерипаски в строительной компании Strabag стоимостью около 2 млрд евро и передать их австрийскому Raiffeisen Bank. Об этом сообщили источники издания Financial Times, передаёт телеканал "360".

Журналисты газеты выяснили, что ЕС рассматривает возможность снятия санкций с активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, чтобы возместить убытки, которые понёс австрийский Raiffeisen Bank International в России.

В мае Центральный банк России изъял 1,87 млрд евро со счёта российского подразделения австрийского банка и передал эти средства компании "Распериа", как указано в источнике.

Согласно информации от FT, в последний проект предложения ЕС по санкциям против России включены положения о разморозке акций австрийской строительной компании Strabag, принадлежащих Дерипаске, на сумму около 2 млрд евро.

Напомним, Олег Дерипаска с 2022 года находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и ряда других стран. Ещё ранее,  в апреле 2018 года, попал под санкции США, когда американский Минфин внёс в черный список все его активы, включая главного в мире производителя алюминия — компанию "Русал" — и основного поставщика на российский рынок коммерческих автомобилей — Группу ГАЗ.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных