Нижегородцы пожаловались Мизулиной на плесень в общежитии НГАТУ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на жалобы родителей студентов Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) о ненадлежащих условиях проживания в общежитии.
В своем телеграм-канале она опубликовала видео, присланное подписчиками. На кадрах видно, что потолки и стены ванной комнаты и туалета покрыты плесенью.
"Это не звездное небо, это плесень туалета в общежитии Академии ветеринарии. Душевая кабина просто обваливается из-за того, что ее сожрал грибок", - отметила автор видео.
Общественница заявила, что направит обращение в Министерство науки и высшего образования с требованием провести проверку санитарного состояния общежития и условий проживания студентов.
Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась за комментарием в пресс-службу вуза, но ответа пока не получила.
