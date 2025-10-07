Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Происшествия

Нижегородцы пожаловались Мизулиной на плесень в общежитии НГАТУ

07 октября 2025 10:46
Нижегородцы пожаловались Мизулиной на плесень в общежитии НГАТУ

Фото: телеграм-канал Екатерины Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на жалобы родителей студентов Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) о ненадлежащих условиях проживания в общежитии.

В своем телеграм-канале она опубликовала видео, присланное подписчиками. На кадрах видно, что потолки и стены ванной комнаты и туалета покрыты плесенью. 

"Это не звездное небо, это плесень туалета в общежитии Академии ветеринарии. Душевая кабина просто обваливается из-за того, что ее сожрал грибок", - отметила автор видео.

Общественница заявила, что направит обращение в Министерство науки и высшего образования с требованием провести проверку санитарного состояния общежития и условий проживания студентов.

Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась за комментарием в пресс-службу вуза, но ответа пока не получила.

Ранее сообщалось, что нижегородцы пожаловались на бомжей, которые терроризируют сотрудников магазина и местных жителей на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Архив
