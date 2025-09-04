Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 сентября 2025 17:01  [90] Проезд у "Нагорного" в Нижнем Новгороде закроют в дни матчей КХЛ
05 сентября 2025 16:46  [99] Рак без симптомов: как диспансеризация помогает выявить болезнь вовремя
05 сентября 2025 16:17  [116] Автошкола устроила нелегальный автодром возле Мещерского озера
05 сентября 2025 16:04  [101] Владимир Петрухов: "Программа "Герои. Нижегородская область" дает незаменимые знания и бесценный опыт"
05 сентября 2025 15:45  [146] Нижегородские медики повысят готовность к лихорадке чикунгунья
05 сентября 2025 15:23  [124] Троих нижегородских специалистов в сфере детского оздоровительного отдыха отметили на Всероссийском конкурсе "СТОлица"
05 сентября 2025 14:58  [157] "Нижегородэлектротранс" отсудил более 6 миллионов рублей у подрядчика
05 сентября 2025 14:43  [113] 12 новых агротехнологических классов открылись в школах Нижегородской области
05 сентября 2025 14:42  [188] В Нижнем Новгороде снова запускают трамвай №2
05 сентября 2025 14:27  [171] Нижегородские водители смогут услышать "Калинку-Малинку" на М-12
Общество

Автошкола устроила нелегальный автодром возле Мещерского озера

05 сентября 2025 16:17  [116] Общество
Автошкола устроила нелегальный автодром возле Мещерского озера

Фото: скриншот видео телеканала "Кстати"

Автошкола устроила нелегальный автодром возле Мещерского озера в Нижнем Новгороде, сообщила программа "Кстати" (16+).

Практические занятия проходят на участке между улицей Пролетарской и театром "Вера", где горожане привыкли гулять с детьми.

По сообщениям очевидцев, каждые 15-20 минут на эту территорию заезжают автомобили с символикой автошколы. Ученики выполняют упражнения и отрабатывают маневры. Однако местные жители утверждают, что официальных въездов для транспорта здесь нет. Машины, по их словам, добираются до площадки, проезжая по газонам или пешеходным дорожкам.

Инструкторы автошколы, в свою очередь, утверждают, что ранее получали разрешение на проведение занятий вблизи озера. В офисе учебного заведения добавили, что тренировочная зона согласована с ГИБДД, а также с районной и городской администрацией.

После обращения журналистов в Канавинский район, на место выехали представители местной власти. В результате были установлены бетонные блоки, перекрывающие проезд к несанкционированной площадке. В администрации не намерены требовать компенсации от автошколы, поскольку, по их оценке, ущерб территории нанесён не был.

Между тем, жители уверены, что участок, где проходят занятия по вождению, относится к прибрежной зоне озера и фактически является частью парковой территории. Они выражают обеспокоенность тем, что учебные заезды нарушают покой и безопасность отдыхающих.

Напомним, размер госпошлины для водителей в Нижегородской области вырос с 1 сентября.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Жалобы Мещерское озеро
Поделиться:
Новости по теме
04 сентября 2025 17:12  [354] Осторожно, лоси: водителей призвали быть внимательнее на нижегородских дорогах
29 августа 2025 19:58  [803] Полиция нашла водителя, ехавшего без прав по встречке на Сенной площади
18 ноября 2024 10:53  [1009] Водительские удостоверения можно будет получать в МФЦ по биометрии
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных