Автошкола устроила нелегальный автодром возле Мещерского озера

Фото: скриншот видео телеканала "Кстати"

Автошкола устроила нелегальный автодром возле Мещерского озера в Нижнем Новгороде, сообщила программа "Кстати" (16+).

Практические занятия проходят на участке между улицей Пролетарской и театром "Вера", где горожане привыкли гулять с детьми.

По сообщениям очевидцев, каждые 15-20 минут на эту территорию заезжают автомобили с символикой автошколы. Ученики выполняют упражнения и отрабатывают маневры. Однако местные жители утверждают, что официальных въездов для транспорта здесь нет. Машины, по их словам, добираются до площадки, проезжая по газонам или пешеходным дорожкам.

Инструкторы автошколы, в свою очередь, утверждают, что ранее получали разрешение на проведение занятий вблизи озера. В офисе учебного заведения добавили, что тренировочная зона согласована с ГИБДД, а также с районной и городской администрацией.

После обращения журналистов в Канавинский район, на место выехали представители местной власти. В результате были установлены бетонные блоки, перекрывающие проезд к несанкционированной площадке. В администрации не намерены требовать компенсации от автошколы, поскольку, по их оценке, ущерб территории нанесён не был.

Между тем, жители уверены, что участок, где проходят занятия по вождению, относится к прибрежной зоне озера и фактически является частью парковой территории. Они выражают обеспокоенность тем, что учебные заезды нарушают покой и безопасность отдыхающих.

