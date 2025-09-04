Нижегородцы жалуются на нехватку трамваев на популярных маршрутах Общество

Фото: Кира Мишина

Жители Нижнего Новгорода выражают недовольство работой трамваев. В социальных сетях горожане жалуются на длительное ожидание транспорта и переполненные вагоны, особенно в часы пик.

По словам пассажиров, в вечернее время на маршрутах № 18 и 19 остаётся всего по одному трамваю, что делает поездку практически невозможной.

Похожая проблема наблюдается и на маршруте № 2. Хотя движение по полукольцу было недавно восстановлено, пассажиры утверждают, что интервал между вагонами слишком велик.

"В понедельник после 18:00 на карте отображались только два "вторых" трамвая, хотя обещали запустить четыре. Причем ехали эти два вагона в одну сторону. Такую же картину наблюдала и во вторник. Пешком быстрее!" - возмутилась горожанка.

Недовольство вызывает и ситуация на маршрутах №6 и 7. По словам нижегородцев, в часы пик трамваи переполнены, а в остальное время их приходится долго ждать. Пассажиры просят пустить на линии более вместительные составы, такие как "МиНиН" и 71–409, которые ранее уже работали на этих маршрутах.

В Центре развития транспортных систем (ЦРТС) объясняют, что в часы пик трамваи работают с максимальной загрузкой. Однако из-за дефицита водителей не все составы могут быть задействованы в двухсменном режиме. В результате в вечернее время интервалы движения увеличиваются.

"Транспортным предприятием принимаются все меры по исполнению расписания движения в полном объеме", — сообщили в ЦРТС.

Пассажиры также жалуются на неудобные пересадки и сокращённые маршруты. Некоторые предлагают объединить маршруты №18 и №27, чтобы повысить частоту движения и упростить проезд до Московского вокзала. Однако в ЦРТС пояснили, что маршрут №18 имеет один из самых низких пассажиропотоков. Кроме того, отметили в центре, кольцо на улице Маслякова пока не готово к приёму большого количества трамваев, а полноценный возврат маршрута №18 на основное кольцо возможен только после завершения реконструкции на Ошарской, Кузнечихинской и в Лапшихе.

Сокращение же маршрута №27 объяснили тем, что основной поток пассажиров на нем приходится на участок от Московского вокзала до площади Лядова.

Пока же для удобства пересадок между маршрутами №18 и №27 на улице Пушкина введена дополнительная остановка. Также планируется синхронизация расписаний.

Напомним, что часть маршрутов в городе остаётся закрытой или сокращённой из-за масштабного ремонта трамвайных путей, который продолжается на 14 улицах и продлится в следующем году.