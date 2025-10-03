Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Общество

Частная клиника в Нижнем Новгороде подняла цены без предупреждения пациентов

03 октября 2025 14:51 Общество
Частная клиника в Нижнем Новгороде подняла цены без предупреждения пациентов

Фото: Кира Мишина

Частная медицинская клиника "Александрия" в Нижнем Новгороде повысила цены без предупреждения пациентов, сообщила читательница НИА "Нижний Новгород". 

Женщина рассказала, что 28 сентября записалась к врачу-гастроэнтерологу через мобильное приложение клиники на 2 октября. Тогда консультация специалиста стоила 3000 рублей. За день до приема с пациенткой связались, чтобы напомнить о визите к врачу. О том, что услуга подорожала, ни слова. 

"Уже после приема администратор озвучила цену —3500 рублей. Я опешила, поинтересовалась, в чем дело. Девушка сказала, что цены повысились с 1 октября. Об этом сотрудникам клиники было сказано еще 29 сентября", — сообщила нижегородка. 

После этого пациентка зашла в приложение медучреждения, но там была указана прежняя цена. Предоставить приказ руководства о повышении цен или иные доказательств того, что прием у гастроэнтеролога теперь стоит на 500 рублей больше, администратор отказалась. Пациентке предложили оформить претензию, что она и сделала. 

"Знаете, я была настолько обескуражена таким отношением клиники к своим пациентам, что сначала оплатила услугу, а после стала разбираться. Сейчас, успокоившись, понимаю, что надо было качать права, звонить в Роспотребнадзор и ни в коем случае не соглашаться на оплату в 3500 рублей. Все-таки это крупная сеть клиник, а не супермаркет у дома, где ежедневно под шумок меняют ценники. Можно и более уважительно относиться к людям!" — отметила собеседница НИА "Нижний Новгород". 

Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу "Александрии". Там извинились за "возможные неудобства, вызванные изменением цен". 

"Действительно, в начале октября в клинике произошло обновление прейскуранта на часть медицинских услуг. Это связано с объективным ростом затрат, в том числе на расходные материалы, оборудование и повышение уровня сервиса для наших пациентов. Обновление затронуло многочисленные позиции в прайс-листе, и процесс их синхронизации во всех информационных системах, включая мобильное приложение, требует определенного времени. В настоящее время мы завершаем эту техническую работу", — заявили представители клиники. 

Также там добавили, что индивидуально рассматривают каждую ситуацию, когда запись была совершена по старым ценам, а услуга оказана после их изменения.

"Для оперативного разрешения всех вопросов мы просим пациентов, столкнувшихся с данной ситуацией, обращаться по телефону 280-99-01", —добавили в медучреждении. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Жалобы Медицина и здоровье Роспотребнадзор
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных