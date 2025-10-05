Бомжи терроризируют сотрудников супермаркета в центре Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: предоставлено читательницей НИА "Нижний Новгород"

Бомжи терроризируют сотрудников супермаркета в центре Нижнего Новгорода, сообщила читательница НИА "Нижний Новгород".

По ее словам, трое мужчин без определенного места жительства, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, постоянно заходят в магазин "Магнит" на проспекте Гагарина,5. Денег у них нет, зато есть желание поживиться за чужой счет.

"Они внаглую подходят к покупателям и в навязчивой форме требуют мелочь. Люди стараются уйти подальше, чтобы не контактировать с ними. В итоге троица просто ворует, что им нужно, и уходит", — рассказала нижегородка.

По ее словам, продавцы устали бороться с нарушителями.

"Каждый раз грозятся вызвать полицию, но на бомжей эти угрозы не действуют. Бедные сотрудницы магазина! Им ведь из своего кармана приходится потом платить за этих нелюдей!" — пожаловалась наша собеседница.

Очередной конфликт произошел вечером 3 октября. По словам очевидцев, один из мужчин спрятал бутылку спиртного под одежду. Когда кассир попыталась остановить его, тот толкнул женщину, и она упала.

"Все произошло так быстро! Было страшно и обидно за женщину. Эти трое так и ушли с неоплаченной бутылкой. И никакой управы на них нет!" — рассказала читательница, добавив, что, выйдя на улицу, нетрезвые мужчины пытались устроить потасовку и там.

Корреспондент НИА посетил магазин и поинтересовался, почему сотрудники не звонят в правоохранительные органы.

"Полиция приедет, а этих уже и след простыл. Что толку-то. Вы еще в "Пятерочку" по соседству сходите - они и там орудуют, мама не горюй", — ответила кассир.

После паузы женщина добавила: "Вы писать про это будете? Лучше напишите про людей, которые стояли в очереди и даже не вступились за меня. Вот про это расскажите!"

Как выяснилось, эта троица нетрезвых бомжей постоянно околачивается во дворах неподалеку: шумит, мусорит, дерется между собой и проявляет агрессию к местным жителям.

"Раньше прямо на детской площадке распивали, пока мы лавки не убрали. Житья от них нет! И звонки в полицию бесполезны: в лучшем случае приедет через несколько часов, в худшем — вообще проигнорирует", — поделилась жительница дома №3 на проспекте Гагарина.

По ее словам, криминальную обстановку во дворах усугубляет магазин, где в нарушение российского законодательства круглосуточно продают алкоголь.