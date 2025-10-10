Редкий жук-усач появился в Керженском заповеднике Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба Керженского заповедника

На территории Керженского заповедника вблизи кордона Черноречье зафиксировано появление нового для Нижегородской области вида жука — эгоморфуса обскуриора (Aegomorphus obscurior). Как сообщили в пресс-службе заповедника, это уже третья подобная находка в регионе.

Представители этого вида относятся к семейству усачей. Их личинки развиваются в мёртвой древесине лиственных пород — дуба, берёзы, осины и ивы. Взрослые особи отличаются высокой подвижностью и способны к активному полёту.

Благодаря покровительственной окраске, напоминающей кору деревьев, жуки практически незаметны в естественной среде. Поэтому встречи с ними случаются редко и всегда неожиданно.

Впервые эгоморфус обскуриор был описан в 1904 году на территории Амурской области. Наиболее широко в России распространён его близкий сородич — эгоморфус клавипес (Aegomorphus clavipes), отличить которого от обскуриора по внешним признакам способен только специалист.

