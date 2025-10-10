Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Последние новости рубрики Общество
10 октября 2025 11:07Больше половины нижегородцев узнают о раке на ранней стадии
10 октября 2025 10:43Агроном Воробьёв рассказал, что и как сажать под зиму для ранних всходов
10 октября 2025 10:31Пешеходный мост восстановят в Советском районе после жалоб нижегородцев
10 октября 2025 10:12Холод и дожди придут в Нижний Новгород в конце выходных
10 октября 2025 09:58Редкий жук-усач появился в Керженском заповеднике Нижегородской области
10 октября 2025 08:00Мосты Нижнего Новгорода оснастили интеллектуальной системой безопасности
09 октября 2025 19:27Два эму из Нижнего Новгорода отправились на Сахалин
09 октября 2025 18:35Около 39 млн рублей взыскано с экс-руководства нижегородского "Радиотехбанка"
09 октября 2025 17:24В Госдуме предложили страховать ответственность риелторов при сделках с жильём
09 октября 2025 17:02Нижегородским школьникам рассказали об ИИ-агентах в ходе первого в новом учебном году "Урока цифры"
Общество

Редкий жук-усач появился в Керженском заповеднике Нижегородской области

10 октября 2025 09:58
Редкий жук-усач появился в Керженском заповеднике Нижегородской области

Фото: пресс-служба Керженского заповедника

На территории Керженского заповедника вблизи кордона Черноречье зафиксировано появление нового для Нижегородской области вида жука — эгоморфуса обскуриора (Aegomorphus obscurior). Как сообщили в пресс-службе заповедника, это уже третья подобная находка в регионе.

Представители этого вида относятся к семейству усачей. Их личинки развиваются в мёртвой древесине лиственных пород — дуба, берёзы, осины и ивы. Взрослые особи отличаются высокой подвижностью и способны к активному полёту.

Благодаря покровительственной окраске, напоминающей кору деревьев, жуки практически незаметны в естественной среде. Поэтому встречи с ними случаются редко и всегда неожиданно.

Впервые эгоморфус обскуриор был описан в 1904 году на территории Амурской области. Наиболее широко в России распространён его близкий сородич — эгоморфус клавипес (Aegomorphus clavipes), отличить которого от обскуриора по внешним признакам способен только специалист.

Ранее сообщалось, что в Керженском заповеднике установили 50 фотоловушек для наблюдения за животными. Также в Керженском заповеднике удалось снять на видео веселые игры медвежат.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных