Эксперт-мониторинг событий с 3 по 10 октября 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. Темы этой недели – "Патриотизм и национализм", "Публичная дискуссия по ОМС", "Нижний Новгород на пути к "городу здоровья"".

Федеральная тема – "Патриотизм и национализм"

Эксперт "Минин-центра", доцент кафедры философии и теологии НГПУ им. К. Минина, канд. филос. наук Даниил Семикопов:

"Национализм и патриотизм - понятия не равнозначные в российском интеллектуальном пространстве. Национализм с советских времен обладает негативной аурой. Это идеология, возвышающая свой народ и унижающая другие. А вот по поводу патриотизма никаких сомнений нет. Патриот – человек, любящий свою родину, отчизну, исповедующий привязанность к родному пепелищу и отеческим гробам.

В добродетельности патриотизма никаких сомнений нет, человек обязан быть патриотом, патриотизм – наша основная идеология, что было провозглашено и самим президентом РФ. Да, были в свое время отрицатели и этой добродетели, вроде Александра Герцена и Льва Николаевича Толстого, но отрицание патриотизма – это участь маргиналов, пусть даже и великих, настолько это чувство свойственно человеку. Человек рождается и растет, формируя массу социальных привязанностей, первейшие из которых связь с семьей и собственным народом.

При этом понятие патриотизма довольно широко. Можно сказать, что в семиотическое поле "русский патриот" входит любой, не являющийся русофобом. Патриот – это чувство, которое может быть свойственно даже самому аполитичному человеку. Национализм же политическая идеология. Отметим, что при этом в западной научной традиции патриотизм и национализм - понятия фактически тождественные. Патриотизм в западном понимании близок к феномену гражданского национализма, предполагающего прежде всего лояльность и верность государству.

Этнический же национализм считает единственным политическим субъектом в государстве главный этнос, интересы которого и есть высший приоритет в политике государства. Именно эта идеология находит свое воплощение в лозунгах: "Россия для русских!" или "Мы – русские. С нами Бог!".

Этнос становится нацией тогда, когда он приобретает политический суверенитет. Нация – это политическое сообщество, наделенное общей идентичностью, коллективным сознанием и культурной памятью. Народ становится нацией настолько, насколько осознает себя политическим.

Что же с русским народом? Общим местом уже стало утверждение о том, что в своей истории он так и не стал политическим субъектом, т.к. изначально он эксплуатировался в рамках имперского проекта, а потом в рамках советского. Но представляется, что картина не столь проста. Действительно, в традиционном обществе крестьянское сословие не было вовлечено в политическую деятельность, но элита то была. И значительнейшая часть этой элиты – это именно русское дворянство, в среде которого появляется и пламенный патриотизм и национальное чувство.

О том, что к началу XX века это чувство было живо и в народе, свидетельствует и первая революция 1905-1907 годов, в целом народом не поддержанная, и патриотический подъем начала Первой Мировой войны и та борьба с "великорусским шовинизмом", которую вела советская власть, используя при этом именно русский народ как старший для помощи в модернизации других народов СССР.

События в постсоветской России, особенно то, что происходит, начиная с 2014 года, не может не порождать политической активности в среде русского народа. Принципиальным моментом здесь стало начало СВО с откровенно националистическим лозунгом: "Своих не бросаем!".

Естественно, что возникают и русские националистические движения, стремящиеся овладеть народной стихией и стать ее представителями. И здесь мы сталкиваемся не только с положительным эффектом роста национального самосознания, но и с определёнными внутриполитическими рисками. Не всякий национализм может быть одинаково полезен, равно как и не всякий патриот обязательно служит на благо отечеству.

Современный русский национализм условно можно поделить на три группы - имперский патриотический национализм, как правило православный, секулярный демократический национализм и неоязыческий национализм. Представляется, что конструктивным в наши дни может быть только первый вид национализма. Развитие остальных может привести к сепаратизму и межнациональным конфликтам.

Только имперский национализм удовлетворяет той модели межнационального взаимодействия, которая прописана у нас в Конституции РФ, когда русский народ объявляется государствообразующим и находящимся в межнациональном союзе с другими равноправными народами РФ. Национал-демократы изначально требовали отделения национальных окраин, а подобный сепаратизм неприемлем. Наши же неоязычники - фактически проповедники культа перманентной войны с другими нациями.

О том, что именно русский имперский национализм имеет будущее, свидетельствует и поддержка его со стороны русской православной церкви, выразившаяся и в работе Всемирного русского народного собора (ВРНС) и в крестном ходе в Москве 7 сентября этого года.

Конечно, подобный рост русского национализма вызвал определенную насторожённость и даже резкое неприятие со стороны как консерваторов охранительского толка, так и более либеральных политических сил, включая коммунистов. Прозвучали обвинения в фашизме и пожелания участникам русских националистических движений, подобных "Русской общине", поскорее оказаться в окопах среди участников СВО.

Тема фашизма – сложный вопрос для современного мира, в котором фашизм разлит буквально повсюду, а торжество финансового капитала настоль очевидно, что общая победа правых сил в ряде стран становится в результате исторической неизбежностью. Для России в данных условиях нет иной национальной идеи кроме патриотизма, и выжить как единое целое она может только благодаря поддержке государствообразующего народа. Без русского народа – России нет, это совершенно очевидная истина. И здесь очень важны слова Конституции о равноправии народов РФ.

Возьмем "Русскую общину", которую некоторые уже стали называть парамилитаристской организацией. Но чем в основном занимается сейчас данная организация? Отстаиванием прав русского населения. А эти права реально нарушаются в результате засилия мигрантов и национальных диаспор. Миграционную проблему сейчас признали все, и пока государство находится в поиске её решения, данные дружины стали решать ее в рамках закона и при сотрудничестве с органами полиции своими методами. Фактически русские граждане стали заниматься тем, чем должно заниматься государство - защитой равноправия по отношению к русскому народу.

Да, русский национализм как и любой национализм может быть и конструктивным и разрушительным. Вопрос в том, куда будет направлена энергия национальной стихии, но это уже зависит от силы и мудрости государства, которое в наши дни не может не быть национальным. Но в этой области национального необходим баланс политических сил патриотического толка".

Федеральная тема – "Публичная дискуссия по ОМС"

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин:

"После сентябрьских сообщений о проекте государственного бюджета на 2026 год, в котором предполагается повышение налога на добавленную стоимость, новую волну недоумения, озабоченности и горячей публичной дискуссии вызвало высказывание председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Суть высказывания сводится к тому, что с неработающих граждан или с граждан, получающих теневые доходы, стоило бы собирать взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) в размере 45 тысяч рублей. Объясняется идея несправедливостью: законопослушные работающие граждане пользуются услугами ОМС, потому что ежегодно оплачивают свою медицинскую страховку, а неработающие граждане или те, кто живёт на "теневые доходы", взносы в Фонд обязательного медицинского страхования не платят, хотя медицинскими услугами государственных медучреждений пользуются без ограничений.

Председатель верхней палаты Федерального собрания видит в этом нововведении возможность исправить сложившуюся несправедливость и способ существенного снижения нагрузки с региональных бюджетов. Развернувшаяся дискуссия показывает, что если речь идёт о восстановлении справедливости в вопросах о распределении налоговой нагрузки среди различных социально-классовых групп российского общества, то начинать надо с темы, которая уже давно, тайно волнует всех, - с темы более справедливого распределения налогов между очень богатыми и очень бедными гражданами. Иными словами, суть дела в социальной несправедливости, то для обозначения проблемной ситуации есть хорошо известные, более сильные аргументы.

Другой разворот дискуссий фокусируется на словах о борьбе с теми, кто живёт на теневые доходы, не хочет работать. Предполагается, что введение института уплаты минимальных страховых взносов будет одним из способов "обеления" доходов "профессиональных бездельников", обеспеченных неработающих (рантье, детей богатых родителей, домохозяек, официально неработающих граждан и мигрантов).

В этой части инициатива как бы оспаривает недавно принятый правительством России план противодействия нелегальной занятости (распоряжение от 08 мая 2025 года № 1166-р), который, в частности, предполагает анализ неработающего населения и вовлечение его на рынок труда, новые KPI для губернаторов, борьбу с подменой трудовых отношений. План состоит из 18 мер на федеральном и региональном уровне, которые касаются сбора новой информации о рынке труда, в том числе о неработающих гражданах трудоспособного возраста, усиления практической роли регионов в борьбе с нелегальным наймом и профилактики нарушений трудового законодательства, в частности, подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. Нетрудно показать, что попавшие в план правительства категории граждан попадают в целевую группу тех, с кого предлагает взимать по 45 тысяч рублей в год Валентина Матвиенко.

При этом план правительства нацелен на то, чтобы свести присутствие таких социальных групп к нулю, а идея спикера Совфеда предлагает использовать их в качестве специальной "налогооблагаемой базы", то есть косвенно предполагает сохранение. В связи с тем, что автор идеи обратилась к министру финансов Антону Силуанову, после того как он представил параметры проекта бюджета, возникает предположение, что основная причины инициативы – это наличие проблем с источниками доходов, о которых сам Силуанов не высказывался. В этом плане инициатива воспринимается как проявление тенденции коммерциализации услуг сферы социальной политики, о которой со времён пенсионной реформы говорят в обществе. Неопределённость инициативы вносит в общество тревожные ожидания, нежелательные сомнения в надёжности России как социального государства".

Региональная тема – "Нижний Новгород на пути к "городу здоровья""

Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", и.о. заведующего кафедрой философии и общественных коммуникаций НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, к. филос. н. Павел Седаев:

"Нижний Новгород стремится стать одним из лидеров в области здравоохранения. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко проверили ход реализации регионального флагманского проекта "Квартал здоровья", посетили областную детскую клиническую больницу и НИИ – СККБ имени Б.А. Королева.

Уже через несколько лет Нижний Новгород может превратиться в полноценный "город здоровья" - это один из трех стратегических проектов здравоохранения в регионе. К началу следующего десятилетия в Нижнем Новгороде планируется реализовать три флагманских проекта в сфере медицины, общая стоимость которых превышает 50 миллиардов рублей: "Квартал здоровья", "Семейный квартал" и "Город здоровья". Это должно решить задачу создания многофункциональных медучреждений, которые смогут обеспечить высокое качество медицины и избавить пациентов от необходимости ездить лечиться в Москву. Их реализация ведется в рамках сразу двух новых национальных проектов — "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья".

Масштабные планы включают создание онкоцентра, центра ЭКО, центра репродуктивного здоровья и многое другое, данные проекты реализуются за счет комплексного развития действующих больниц. В первую очередь, речь идет о ремонте и переоснащении учреждений, трансформации существующих площадей и прилегающих территорий. Новая стройка ограничится хирургическим корпусом, ПЭТ-центром, пансионатами и гостиницами.

Реализация столь масштабных проектов в сфере здравоохранения, очевидно, скажется и на качестве жизни населения области, в том числе, и на демографической ситуации в регионе.

Отметим, что в настоящее время решение проблем в области демографии - без преуменьшения - носит стратегический характер и для страны, и для региона".