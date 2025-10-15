Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Общество

15 октября 2025 12:28 Общество
Два поселка исчезли с карты Нижегородской области. Об этом говорится в законах, размещенных на сайте для официального опубликования нормативных актов. Они были приняты Заксобранием 25 сентября. 

В Шатковском округе ликвидирован поселок станции Лесогорск. Он расположен в административно-территориальном образовании рабочего поселка с таким же названием. С 2003 года в этом населенном пункте не проживает ни одного человека, а объекты недвижимости отсутствуют.

В Шарангском округе упразднен поселок Пиштань, входивший в состав Стародудкинского сельсовета. Согласно официальным данным, хозяйственная деятельность в этом поселении не велась с 1991 года, в нем не зарегистрировано ни одного жилого дома и ни одного жителя.

Оба закона вступят в силу с 1 января 2026 года. 

Напомним, в начале августа с административной карты Нижегородской области исчезла деревня Пестряково, расположенная в Городецком районе. Она была включена в состав села Бриляково.

Еще раньше, в мае, было принято решение о ликвидации поселка Школьный, входившего в состав Пуреховского сельсовета в Чкаловске. В этом населенном пункте никто не проживал более двадцати лет.

С 2003 по 2024 год в регионе официально упразднены 119 населенных пунктов. За тот же период было образовано только четыре новых поселения.

Добавим, что по данным Всероссийской переписи населения 2020 года, в Нижегородской области насчитывалось 834 населенных пункта, в которых отсутствовало постоянное население.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

