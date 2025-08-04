Еще одна деревня исчезла с карты Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Городецком районе объединили два населенных пункта — деревня Пестряково вошла в состав села Бриляково. Об этом говорится в документах, размещенных на сайте официального опубликования нормативных актов.

Согласно официальной информации, объединение прошло в рамках административно-территориального преобразования Бриляковского сельсовета. За новым населенным пунктом сохранено название "Бриляково". Таким образом, Пестряково официально перестало существовать как самостоятельная единица. Отметим, что в ней было зарегистрировано всего 45 жителей.

Закон был принят депутатами Заксобрания 31 июля 2025 года и подписан губернатором Глебом Никитиным 6 августа 2025 года. Документ вступает в силу с момента официального опубликования.

Напомним, предыдущее упразднение населённого пункта в регионе произошло в апреле 2025 года. Тогда был ликвидирован посёлок Школьный Пуреховского сельсовета в Чкаловске, где никто не проживал более двух десятилетий.

Также сообщалось, что с марта 2003 года на территории Нижегородской области были упразднены 119 населённых пунктов, при этом образовались только четыре новых. Кроме того, в июне 2025 года Кстовский округ утратил статус самостоятельного муниципального образования, войдя в состав Нижнего Новгорода.

По информации НИА "Нижний Новгород", на начало 2025 года в Нижегородской области насчитывался 4 841 населённый пункт. Каждый шестой не имеет постоянных жителей, а более 1,6 тысячи населённых пунктов региона имеют одноимённых "тёзок", зачастую даже в пределах одного округа. Это создаёт сложности при внесении данных в адресный реестр. Подробности — в материале нашего корреспондента Марии Орловой.