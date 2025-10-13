Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Общество

Поселок Полевой хотят упразднить в Нижегородской области

13 октября 2025 09:53 Общество
Заброшенный поселок Полевой в Лукояновском районе предлагается упразднить. Соответствующий законопроект внес в Законодательное собрание глава региона.

Как отмечается в пояснительной записке, инициатива связана с полным отсутствием населения и недвижимости в этом населенном пункте. В Полевом, который входит в состав рабочего поселка имени Степана Разина, никто не живет уже более 15 лет. 

25 апреля решением Совета депутатов Лукояновского округа была создана специальная комиссия по вопросу упразднения поселка. В августе комиссия пришла к выводу, что населенный пункт не подлежит восстановлению и не имеет перспектив развития.

Проект закона также предусматривает исключение Полевого из состава Лукояновского муниципального округа. В случае одобрения документ вступит в силу с 1 января 2026 года, в соответствии с рекомендациями Росстата по срокам принятия подобных решений. 

Ранее сообщалось, что в регионе предложили упразднить сельский поселок Пиштань в Шарангском районе и поселок станции Лесогорск в Шатковском районе. Также стало известно, что четыре деревни Сокольского округа станут селами и еще одна — хутором. 

Законодательное собрание Законопроекты село
