Почти 120 населенных пунктов упразднили в Нижегородской области за четверть века Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

С марта 2023 года в Нижегородской области были упразднены 119 населённых пунктов и образованы четыре. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в государственно-правовом департаменте региона.

Сегодня в области насчитывается 4 840 населённых пунктов. По данным переписи 2020 года, 834 из них являются нежилыми — это каждый шестой населённый пункт. До апреля 2025 года их число оставалось неизменным, пока Законодательное собрание не одобрило законопроект об упразднении посёлка Школьный Пуреховского сельсовета в Чкаловске. Местные власти приняли такое решение, поскольку населённый пункт пустует уже 20 лет и не имеет перспектив восстановления.

Как пояснили в департаменте, ликвидации подлежат населённые пункты, где длительное время никто не проживает, а также те, что вошли в состав других административных единиц после их объединения. Кстати, в этом году Нижний Новгород объединили со Кстовом. И с середины июня Кстовский округ официально прекратил существование как самостоятельное муниципальное образование.

Какие населенные пункты были упразднены:

Ардатовский район (3): Белораменка, Зобово, Блюдо;

Балахнинский район (1): Старцево;

Борский район (9): имени М.И. Калинина, Октябрьский, Ключ, Галанино, Желватиха, Заря, Большое Пикино, Неклюдово, Летнево;

Ветлужский район (15): Амбариха, Рогово, Денисово, Замятино, Ложечная, Заполица, Осетриха, Ляпоухово, Малая Микриха, Вахрамеиха, Комары, Аладиха, Солодениха, Мариновское, Мишино;

Вознесенский район (1): Угли-Печи;

Воскресенский район (1): Малые Ключи;

Выкса (1): Домики;

Дивеевский район (1): Новое Кашино;

Ковернинский район (8): Карпово, Кирилловка, Малиновка, Невейка, Вихорево, Октябрьский, Содомово, Танюшкино;

Краснобаковский район (3): Дерино, Ивановское, Новая;

Кстовский район (1): Первое Мая;

Кулебакский район (2): Ивановка, Петровка;

Первомайский район (5): Зеленый Городок, Безводный, Новая Петровка, Родники, Еськин;

Перевозский район (1): Владимировка;

Семеновский район (5): Комарово, Ивановка, Большая Бортна, Маврицы, Желнуха;

Сеченовский район (8): Быковка, Вишенки, Екатериновка, Калифорния, Киша, Щукино, Марьевка, Новая Назаровка;

Сосновский район (3): Красненькая, Кипрово, Лесуновского торфопредприятия;

Тоншаевский район (16): Михайловский, Петровское, Питер, Токтары, Крутой 1-е, Крутой 2-е, Гражданское, Казанер, Крутобережка, Новоуспенское, Орлово, Преображенское, Судаки, Радюшата, Богатыри, Мухачи;

Уренский район (10): Рымовский, Федоровский, Горяиновка, Дальняя Белая, Малая Козляна, Рябково, Средняя Белая, Голяково, Емельяново, Малая Ворошиловка;

Чкаловск (2): Остапово, Школьный;

Шахунский район (13): Красная, Прелка, Обухово, Соколовский, Семеново, Меньково, Сосновка, Маховский, Перовский, Епифанки, Крупин, Малое Климово, Петрово;

Шарангский район (10): Старая Березовка, Коробейники, Соколы, Кисели, Лежнино, Фокино, Шубино, Килеево, Второе Кузнецово, Петухи.

За это же время образовано 4 новых населённых пункта, причём часть из них — путём выделения из уже существующих. Так в Балахнинском и Сосновском районе появились новые деревни, в Арзамасском - сельский поселок. Кроме того, в городском округе Дзержинск сельский поселок создан на территории рабочего поселка Бабино за счет улиц Зеленый ров, Новой, Огородной, Осипенко, Революции, Юбилейной, которые ранее входили в его состав.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что более 1,6 тысячи населенных пунктов Нижегородской области имеют хотя бы одного тезку в регионе, нередко в одном округе. Почему так произошло и с какими сложностями сталкиваются жители таких поселений, можно прочитать в материале "Сосновки да Малиновки: почему в Нижегородской области десятки одноименных деревень".