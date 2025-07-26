Почти 120 населенных пунктов упразднили в Нижегородской области за четверть века

С марта 2023 года в Нижегородской области были упразднены 119 населённых пунктов и образованы четыре. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в государственно-правовом департаменте региона.
Сегодня в области насчитывается 4 840 населённых пунктов. По данным переписи 2020 года, 834 из них являются нежилыми — это каждый шестой населённый пункт. До апреля 2025 года их число оставалось неизменным, пока Законодательное собрание не одобрило законопроект об упразднении посёлка Школьный Пуреховского сельсовета в Чкаловске. Местные власти приняли такое решение, поскольку населённый пункт пустует уже 20 лет и не имеет перспектив восстановления.
Как пояснили в департаменте, ликвидации подлежат населённые пункты, где длительное время никто не проживает, а также те, что вошли в состав других административных единиц после их объединения. Кстати, в этом году Нижний Новгород объединили со Кстовом. И с середины июня Кстовский округ официально прекратил существование как самостоятельное муниципальное образование.
Какие населенные пункты были упразднены:
За это же время образовано 4 новых населённых пункта, причём часть из них — путём выделения из уже существующих. Так в Балахнинском и Сосновском районе появились новые деревни, в Арзамасском - сельский поселок. Кроме того, в городском округе Дзержинск сельский поселок создан на территории рабочего поселка Бабино за счет улиц Зеленый ров, Новой, Огородной, Осипенко, Революции, Юбилейной, которые ранее входили в его состав.
Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что более 1,6 тысячи населенных пунктов Нижегородской области имеют хотя бы одного тезку в регионе, нередко в одном округе. Почему так произошло и с какими сложностями сталкиваются жители таких поселений, можно прочитать в материале "Сосновки да Малиновки: почему в Нижегородской области десятки одноименных деревень".
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