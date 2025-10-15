Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Общество

Нижегородский моряк обнял семью впервые за три года после украинского плена

15 октября 2025 10:23 Общество
Нижегородский моряк обнял семью впервые за три года после украинского плена

Фото: телеграм-канал Татьяны Москальковой

Российский моряк Денис Елетин из Нижегородской области, проведший три года в украинском плену, впервые за долгое время встретился со своей семьёй. Встреча состоялась в Доме прав человека и стала, по словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, по-настоящему трогательным моментом. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале. 

Елетин, работавший старшим помощником на судне под либерийским флагом, был задержан Службой безопасности Украины в июле 2022 года, когда судно находилось в порту Одессы. Он оказался единственным гражданином России на борту. Украинская сторона обвинила его в "публичных призывах к изменению границ Украины". По словам Москальковой, его слова были расценены как преступление, и последовали три года заключения и полной изоляции от семьи.

С момента задержания Елетина дело находилось под личным контролем Татьяны Москальковой. Она отметила, что освобождение стало возможным благодаря скоординированной работе Администрации президента России, МИД, Минобороны и уполномоченного по правам человека в Нижегородской области Оксаны Кислицыной.

Москалькова подчеркнула, что каждая встреча, каждый документ и звонок были направлены на то, чтобы вернуть Дениса домой не как "фамилию в списке", а как живого человека — отца, сына и мужа.

"Сегодня, впервые за три года, он обнял свою семью. Я стояла в стороне, наблюдая, как жена не может оторвать от него глаз, как сын, робко сначала, а потом — с отчаянной детской смелостью — бросается к папе", — написала она.

Она также заверила, что будет делать всё возможное, чтобы подобных встреч становилось больше, а разлук — меньше.

Ранее сообщалось, что четыре жителя Нижегородской области, в том числе и Денис Елетин, были освобождены из украинского плена 2 октября. 

Ранее сообщалось, что четыре жителя Нижегородской области, в том числе и Денис Елетин, были освобождены из украинского плена 2 октября.

