Четырех нижегородцев вызволили из украинского плена Общество

Фото: Александр Воложанин

Четыре жителя Нижегородской области были освобождены из украинского плена 2 октября. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына на своей странице в социальной сети.

По её словам, всего в результате переговоров удалось вернуть 205 человек. Из этого числа — четверо уроженцев Нижегородской области: трое военнослужащих и один гражданский.

"Переговоры были крайне непростыми. Особенно важно, что среди освобождённых есть наши земляки. Один из них — гражданский, которого мы ждали очень долго. Его возвращение потребовало колоссальных усилий", — отметила Кислицына.

Она подчеркнула, что все освобождённые прошли через серьёзные испытания — угрозы, изоляцию и психологическое давление. Несмотря на это, им удалось вернуться домой.

Также Кислицына выразила признательность уполномоченному по правам человека при президенте РФ Татьяне Москальковой и главе государства Владимиру Путину за внимание к судьбам каждого гражданина.

Напомним, что в августе 2025 года еще один нижегородец вернулся домой из украинского плена. А в июле были освобождены еще четверо уроженцев региона.