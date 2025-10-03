Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Последние новости рубрики Общество
03 октября 2025 09:58Шесть нижегородских улиц избавили от проводов по проекту "Чистое небо"
03 октября 2025 09:15Четырех нижегородцев вызволили из украинского плена
03 октября 2025 09:00Власти разъяснили ситуацию с Восточным обходом Нижнего Новгорода
02 октября 2025 18:26Около 25 км новых трамвайных линий может появиться в Нижнем Новгороде
02 октября 2025 18:00Нижегородская мэрия готова потратить на новогодние подарки детям 12 млн рублей
02 октября 2025 17:44В 2,5 раза сократился срок получения справок для оформления питания детям в "молочной кухне"
02 октября 2025 17:41Ремонт дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Нижегородской области выполнен более чем на 77%
02 октября 2025 17:36Четыре страны Африки отменили визы для россиян
02 октября 2025 17:18Выставка артефактов времен ВОВ открылась в Нижнем Новгороде
02 октября 2025 16:29Диетолог рассказала, почему конфеты с сорбитолом стали новым трендом у молодёжи
Общество

Четырех нижегородцев вызволили из украинского плена

03 октября 2025 09:15 Общество
Четырех нижегородцев вызволили из украинского плена

Фото: Александр Воложанин

Четыре жителя Нижегородской области были освобождены из украинского плена 2 октября. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына на своей странице в социальной сети.

По её словам, всего в результате переговоров удалось вернуть 205 человек. Из этого числа — четверо уроженцев Нижегородской области: трое военнослужащих и один гражданский.

"Переговоры были крайне непростыми. Особенно важно, что среди освобождённых есть наши земляки. Один из них — гражданский, которого мы ждали очень долго. Его возвращение потребовало колоссальных усилий", — отметила Кислицына.

Она подчеркнула, что все освобождённые прошли через серьёзные испытания — угрозы, изоляцию и психологическое давление. Несмотря на это, им удалось вернуться домой.

Также Кислицына выразила признательность уполномоченному по правам человека при президенте РФ Татьяне Москальковой и главе государства Владимиру Путину за внимание к судьбам каждого гражданина.

Напомним, что в августе 2025 года еще один нижегородец вернулся домой из украинского плена. А в июле были освобождены еще четверо уроженцев региона. 

Теги:
Военные СВО Уполномоченный по правам человека
