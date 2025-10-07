Более 170 студентов приняли участие в региональном форуме "СО-общество" Общество

Фото: молодёжный центр "Высота"

Форум лидеров студенческих сообществ «СО-общество», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», объединил более 170 лидеров и активистов студенческих советов колледжей и техникумов из 55 учебных заведений. Он также стал площадкой конкурса Росмолодёжь.Гранты, победители которого получили более 2,8 млн рублей на реализацию своих инициатив.

Образовательная программа форума была разделена на два уровня: «Начинаю в сообществе» (40 делегаций СПО) и «Развиваю сообщество» (15 делегаций). В рамках кураторской работы студенты работали над решением проблем внутри своих организаций. Образовательные форматы были посвящены таким темам, как «эффективный руководитель», «искусство коммуникации», «организация работы сообщества», «аналитика работы и стратегия развития организации», «развитие идентичности организации», «нейросети для учёбы и работы», «оформление событий» и другим. К концу форума каждая делегация разработала проект-решение одной из своих основных проблем в рамках работы студенческого совета.

«Для наших студентов форум, который мы проводим в регионе уже в третий раз, становится возможностью провести анализ деятельности своей команды, скорректировать её работу и структуру, обсудить актуальные проблемы и разработать в соответствии с ними новые мероприятия. А для активистов из разных студенческих советов это еще и хорошая возможность для эффективного взаимодействия друг с другом. Кроме того, уже второй раз «СО-общество» становится площадкой конкурса Росмолодёжь.Гранты, который помогает открывать новые таланты среди молодых нижегородцев в сфере социального проектирования. Идеи – совершенно разные и уникальные, но вместе они дают мощный толчок для развития студенческих сообществ по всему региону», – отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Победителями конкурса стали 6 нижегородских студентов. В общей сложности они получили грантовую поддержку в размере более 2,8 млн рублей на реализацию своих проектов: Елизавета Мишенина — НТТ-подкаст: Новости Технологий и Творчества (112,5 тыс. рублей), Карина Суконкина — программа адаптации «Декада первокурсника» (181 990 рублей), Арина Донец — программа развития студенческого туризма «Компас» (479 тыс. рублей), Тимофей Важнёв — школа цифрового иммунитета «ИИ+Разум» (498 900 рублей), Серафим Мучкин — обучающая смена для лидеров и руководителей молодежных сообществ «Никаких НО!» (760 тыс. рублей), Полина Гудиленкова — молодёжный клуб любителей чтения «Город Н» (850 тыс. рублей).

Кроме того, на форуме подвели итоги ежегодного конкурса на лучшую деятельность студенческих советов техникумов и колледжей. Победителем стал студенческий совет Нижегородского автомеханического техникума. Второе место заняла команда Нижегородского политехнического колледжа имени Героя Советского Союза А.П. Руднева, третье – команда Кстовского нефтяного техникума им. Б.И. Корнилова.

В конкурсе также были учреждены отдельные номинации. В номинациях «Карьера и профориентация» и «Патриотическое воспитание» победу забрала команда Нижегородского политехнического колледжа имени Героя Советского Союза А.П. Руднева, в номинациях «Экология» и «Культурный вклад» – студенты из Шатковского агротехнического техникума, в номинации «Творческие инициативы и креативные индустрии» – команда Нижегородского индустриального колледжа, в номинации «Популяризация здорового образа жизни» – команда Арзамасского техникума строительства и предпринимательства, в номинации «Развитие сообщества» – команда Нижегородского техникума транспортного обслуживания и сервиса, «Добровольчество» – команда Лукояновского Губернского колледжа, «Молодежные медиа» – команда Нижегородского автомеханического техникума.

В 2025 году впервые были введены специальные номинации: «Открытием года» стала команда Лукояновского педагогического колледжа им. А.М. Горького, а в номинации «Председатель ПОО» отличилась председатель студсовета этого же колледжа Ангелина Урих.

Организатором форума выступил молодёжный центр «Высота» при поддержке министерства молодежной политики и министерства образования и науки Нижегородской области.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».